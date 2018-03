Barcelona reanudará el pleno suspendido el 10 de abril y debatirá tranvía y 'multiconsulta'

23/03/2018 - 14:18

El Ayuntamiento de Barcelona celebrará el martes 10 de abril un pleno extraordinario para debatir las preguntas de la 'multiconsulta' y la ampliación del tranvía, y seguidamente uno ordinario para terminar el que ha suspendido este viernes la alcaldesa, Ada Colau.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Colau ha retirado del orden del día del pleno de este viernes la votación del tranvía para evitar "escenificar peleas" en un día que considera que debe ser de acuerdo, y después ha optado por suspender todo el pleno, al anunciar grupos que retiraban sus iniciativas dado el procesamiento de dirigentes soberanistas por parte del Tribunal Supremo (TS) y la marcha de la republicana Marta Rovira al extranjero.

Las preguntas de la 'multiconsulta' inicialmente se preveían votar en el pleno de este viernes, pero después se aplazó a uno extraordinario para el jueves 5 de abril y, finalmente, se abordarán en este del 10 de abril, en el que los grupos municipales y el Gobierno de Colau podrán también proponer preguntas, al margen de las tres de iniciativa ciudadana.

"SITUACIÓN DE EXCEPCIÓN"

La alcaldesa ha decidido suspender el pleno ante la "situación de excepción" y para asegurar que el debate se desarrolle con normalidad, algo que ha provocado críticas de los grupos municipales de Cs, PSC y PP, mientras que el resto han aceptado la decisión.

"He visto cosas que no había visto nunca. He visto a todo un grupo municipal llorando", ha dicho Colau en referencia a ERC tras conocerse la decisión de Rovira, y ha asegurado que su intención es garantizar los derechos de los concejales.