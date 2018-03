La profesora de la UR Mariola Urrea obtiene XI Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu

23/03/2018 - 14:20

La profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Rioja Mariola Urrea ha obtenido el XI Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu, convocado por el Consejo Vasco del Movimiento Europeo -Eurobasque-.

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

El galardón se le ha concedido por el trabajo titulado 'La integración diferenciada como narrativa para afrontar mejor el futuro de la Unión Europea -Los que quieren hacer más, podrán hacer más sin que otros puedan impedírselo-'.

Este pasado miércoles, día 21 de marzo, Eurobasque reunió en Bilbao a la ganadora y a los autores de los dos accésits en una Jornada de Estudio en la que pudieron presentar los trabajos de investigación premiados.

Las investigaciones han sido reunidas en un libro que publicará la editorial Dykinson y que verá la luz en las próximas semanas bajo el título 'Nuevas narrativas para Europa: ¿Qué Europa reconstruir tras 60 años de los Tratados de Roma?'

El trabajo de la profesora Urrea Corres plantea que la celebración del sexagésimo aniversario de la Unión coincide con un momento especialmente crítico para Europa.

Las consecuencias que puede provocar la salida del Reino Unido de la Unión, el auge de los populismos en Europa, la regresión democrática de algunos Estados miembros, los efectos de una prolongada crisis económica, las imperfecciones que todavía arrastra la zona euro para resultar una zona monetaria óptima, la forma de garantizar la seguridad de las personas y sus territorios frente al terrorismo internacional son solo algunos de los problemas a los que Europa debe dar respuesta.

Esta respuesta se tiene que encontrar dentro de las capacidades que le ofrece a la Unión su sistema jurídico, en el marco institucional del que dispone y sin traicionar los fundamentos y valores sobre los que la construcción del proyecto europeo se asienta.

No es menor, tampoco, el desafío que tiene Europa para posicionarse como un actor global relevante en un contexto mundial más inestable y volátil que nunca, con una Rusia agresiva en busca de consolidar su nueva influencia internacional a través de su presencia en zonas estratégicas, así como una amenazante Corea del Norte.

En este contexto, la Comisión Europea abrió una interesante reflexión sobre el futuro de la Unión Europa con el propósito de renovar la confianza de los ciudadanos en el propio proyecto de construcción europea. Bajo el subtítulo 'Reflexiones y escenarios para la Europa de los 27 en 2025', el documento expuso cinco escenarios posibles hacia los que podría evolucionar la actual Unión Europea.

No todas las opciones que este documento propone están, a juicio de la autora, en disposición de atender con éxito a los propósitos de preservar y aumentar los niveles de integración garantizando, a su vez, el compromiso de los Estados Miembro.

El desafío no es sencillo si se atiende al hecho de que los mecanismos existentes actualmente en los Tratados para avanzar -como es el caso del sistema de reforma de los Tratados o, en su caso, los mecanismos de cooperación reforzada- no reúnen los condicionantes adecuados para poder ser aplicados en una Unión Europea compuesta por un número quizás demasiado amplio de Estados con planteamientos no sólo diferentes en el logro de objetivos, sino incluso con planteamientos que cuestionan los propios valores de la Unión.

Tomando en consideración todo lo expuesto, la profesora Urrea plantea que el futuro de la Unión Europea puede estar condicionado por el hecho de encontrar la forma jurídica de garantizar una integración diferenciada de derecho originario que determine la existencia de un grupo de Estados de vanguardia que definan el mayor grado de integración de la Unión Europea.

Las palabras del presidente frances, Emmanuel Macron, en el discurso ofrecido en Universidad de La Sorbona, el pasado mes de septiembre, parecen insinuar una propuesta bajo estas mismas lógicas: "En el seno de esta Unión, los que quieran llegar más lejos, más deprisa, deben poder hacerlo sin impedimentos. La cooperación siempre estará abierta a todos, basándose en el único criterio de la ambición compartida, sin formatos predefinidos".

SOBRE LA PROFESORA MARIOLA URREA.

Mariola Urrea (Pamplona, 1974) es profesora titular de Derecho Internacional Público y ha sido Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Rioja hasta enero de 2018.

Ha realizado estancias de investigación en el Europa-Institut de la Universidad de Saarbrücken (en 1997 y 2002 como Becaria del Deutschen Akademischen Austauschdienstes), en el Max Planck Institut, Heidelberg (1998, 1999 y 2000), en el King College, Londres (1999), en la Universidad Von Humbold de Berlín (en 2002 como Becaria del Parlamento de La Rioja).

Ha sido Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia (curso académico 2004/05) y Emile Noël Fellow en la Universidad de Nueva York (enero-junio 2007).

Es autora de varios libros y una pluralidad de artículos científicos sobre el modelo de integración de la UE, el sistema institucional y la toma de decisiones en la UE, la Política de Seguridad y Defensa, FRONTEX o la participación de las comunidades autónomas en el proceso de integración europeo, entre otros.

En 2003 recibió el Premio de Investigación García Goyena de la UNED. Todas sus investigaciones se han desarrollado en el marco de proyectos de investigación competitivos.

Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja (2010-12) y presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España (2011-2012).

Fue secretaria general y vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de La Rioja (2012-2016). Asimismo, fue vocal de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario por el Consejo de Ministros (2012).

En la actualidad es vocal de la Comisión de Asesoramiento para la Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de ANECA. Desde 2008, colabora en el Programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER y, desde 2017, publica una columna en 'El País'. Ha recibido la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco (2013).