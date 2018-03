Consell.- El Govern aprueba el decreto del catalán en sanidad

23/03/2018 - 14:31

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto que regula los requisitos de catalán para el personal del Servicio de Salud (IbSalut) en Baleares.

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha recordado que el Consell Consultiu emitió un informe favorable a la aprobación del texto y ha insistido en que el decreto es "fruto del consenso del consenso de las partes implicadas" en su elaboración.

El decreto permitirá a los profesionales presentarse a procesos de selección aunque no tengan el requisito, pero si no lo acreditan en dos años no podrán optar a procesos de movilidad ni acceder a la carrera profesional.

Gómez ha recordado que el decreto recibió el apoyo del 65% de la representación sindical de la Mesa Sectorial de Sanidad.

OPOSICIONES

Gómez ha recalcado que la aprobación del decreto hará posible publicar la convocatoria de oposiciones en Salud en Baleares con unas 5.000 plazas.

Actualmente trabajan en el sistema sanitario público de Baleares unas 16.000 personas.

Según la consellera, ahora que se ha aprobado el decreto se podría convocar la Mesa Sectorial para la próxima semana para poder aprobar las convocatorias de oposiciones y publicarlas al día siguiente.

Se prevé convocar oposiciones para más de 100 categorías y no todas serán a la vez. En concreto, algunas categorías se han pactado con el resto de autonomías para que se celebren las pruebas el mismo día, de modo que los profesionales tendrán que escoger en qué comunidad se presentan. También hay algunas convocatorias que no han sido pactadas entre las CCAA porque "no se ha considerado necesario".

Como ejemplos, Gómez ha precisado que la convocatoria para mayoría de médicos especialistas se harán en el último trimestre de 2018, mientras que las de auxiliares administrativos serán en abril de 2019 y las de enfermería en mayo de 2019.

"Para nuestro servicio de recursos humanos es un reto muy importante por lo que supone tener más de 100 tribunales y evaluar todos los expedientes de miles y miles de personas que se presentarán", ha expresado la responsable de Salud.

CRÍTICAS POR LA LIMITACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

Preguntada por las críticas sobre la limitación de la carrera profesional, Gómez ha señalado que en este complemento "lo que prima es tener excelentes profesionales" y "para ser un excelente profesional la comunicación es fundamental".

En esta línea, la consellera ha defendido que los ciudadanos de comunidades bilingües "tienen el derecho de dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha manifestado que no temen un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España porque se trata de un decreto y no de una ley y "tiene fuerza reglamentaria".

El Govern considera que el dictamen favorable del Consultiu ofrece "todas las garantías" al Ejecutivo. Costa ha explicado que han realizado algunas adaptaciones de carácter técnico ante las observaciones del Consultiu.

Por su parte, Gómez ha declarado que "la justicia siempre se posiciona a favor del interés general" y que el Govern considera "que una oposición de 5.000 plazas es un interés general".

EXIGENCIA DE CATALÁN EN LA SANIDAD BALEAR

La consellera de Salud ha insistido en que lo que se exige con el decreto es "un nivel de comprensión" de catalán. Por ejemplo, para auxiliares y celadores el nivel es el A2, "un nivel básico", y para médicos, enfermeros y fisioterapeutas el B1.

Gómez ha sostenido que el catalán será un requisito y no un mérito. "Es un requisito aprobado por la ley de función pública", ha subrayado.

En virtud de este decreto, se admitirán las solicitudes de participación de todos los aspirantes a los procesos selectivos, y quien los supere obtendrá la condición de personal estatutario sanitario fijo, pero estará obligado a alcanzar el nivel de conocimientos de catalán requerido y a acreditarlo en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de ocupación de la plaza o puesto de trabajo.

En caso de no hacerlo, mantendrá la condición de personal estatutario fijo, pero no podrá participar en ningún procedimiento de movilidad que convoque el IbSalut ni acceder a los derechos económicos que conlleva la carrera profesional.

En los procedimientos de selección de las categorías de personal sanitario temporal admitirán también las solicitudes de participación de todos los aspirantes, pero el plazo de dos años para alcanzar y acreditar el nivel de conocimientos de catalán se computará a partir de la fecha de ocupación de la plaza o bien cuando se haya acumulado este periodo de tiempo de prestación de servicios.