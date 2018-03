Ciudadanos exige explicaciones al PP por la investigación de Cerdá en relación a la desaladora de Escombreras

23/03/2018 - 14:42

"¿Hasta cuándo abusará el Partido Popular de la paciencia de los murcianos?", se pregunta el portavoz de la formación naranja

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha exigido explicaciones al Partido Popular tras conocer que la jueza María del Mar Azuar ha declarado como investigadas a doce personas, entre ellas al ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá y está investigando seis delitos, en relación a la desaladora de Escombreras.

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que es también presidente de la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras que investigó las responsabilidades políticas entre 2016 y 2017 en la Asamblea Regional, ha calificado el auto como "demoledor" y ha añadido "que es lamentable que la Región de Murcia vuelva a ser noticia destacada en los medios de comunicación por un acontecimiento vergonzante, producto de la corrupción del Partido Popular. Los jueces tiene que hacer su trabajo, pero es necesario que desde el Gobierno regional se den las pertinentes explicaciones".

"¿Hasta cuándo abusará el Partido Popular de la paciencia de los murcianos?" se ha preguntado Sánchez, quien ha recordado que el levantamiento del secreto de sumario coincide con la declaración en sede judicial del ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez en relación al caso Pasarelas.

"López Miras se empeña en ocultar el pasado ominoso de corrupción del Partido Popular, pero la corrupción está en la médula espinal de su partido", ha añadido Sánchez, según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

En este sentido, Sánchez ha resaltado que "el Partido Popular no puede intentar tapar todo el daño que ha hecho a los murcianos con un Congreso sin contenido, ni oposición". A su juicio, los hechos "demuestran que no estamos ante un PP regenerado, sino ante un PP consumido y agotado por la corrupción, que no encuentra el rumbo para dirigir el futuro de un millón y medio de murcianos".

"Hoy los informativos hablan de los delitos que investiga la jueza sobre la desalinizadora de Escombreras y sobre la declaración judicial del ex presidente", según Sánchez, quien se pregunta "qué será lo próximo".

El portavoz de la naranja se ha referido al enorme perjuicio que ha supuesto la desaladora de Escombreras para las arcas públicas al tener que pagar más de 600 millones de euros por comprar "a plazos" una desaladora que había costado 111 millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su mantenimiento por valor de varios millones de euros. "Un modelo ruinoso como dijo el propio Cerdá durante su comparecencia en la Comisión", ha recordado el portavoz de la formación naranja.

Sánchez ha incidido en que en las conclusiones elaboradas por la Comisión de Investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apuntaba a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá. "Vamos a esperar los acontecimientos, pero una vez más quienes van a pagar las consecuencias de la corrupción del Partido Popular son los murcianos".