Ingeniería geométrica, alta costura y seda, en la nueva exposición de la Escuela Museo Origami

23/03/2018 - 14:43

La muestra del artista Pierre Louis Geldenhuys podrá visitarse hasta el 10 de junio en la segunda planta del Centro de Historias

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

La Escuela Museo Origami de Zaragoza (EMOZ) ofrece una nueva exposición 'La dualidad visual del origami' este viernes, 23 de marzo, en la que se puede contemplar el trabajo del artista sudafricano Pierre Louis Geldenhuys, quien ha combinado la ingeniería geométrica con sus conocimientos en moda de alta costura y distintos tipos de seda.

Geldenhuys ha utilizado la técnica de la teselación, que consiste en un patrón repetitivo de figuras geométricas, intercaladas entre sí sin espacios libres. La inauguración de la exposición tendrá lugar este sábado, 24 de marzo, y se podrá visitar hasta el próximo 10 de junio en la segunda planta del Centro de Historias.

El autor de la muestra, afincado en España desde 2007, ha estado acompañado en la presentación de su exposición en la capital aragonesa del director del Centro de Historias, Joaquín Merchán; del presidente de la Asociación Origami Zaragoza, Luis Fernando Giménez; y del comisario de la muestra, Pedro Vaquerizo.

El artista ha agradecido la oportunidad de exponer en la ciudad, al tiempo que ha explicado que el origen de la exposición "está en la moda" ya que comenzó su carrera "en el teatro" y después pasó a "la alta costura", hasta que, en España, comenzó a interesarse por el mundo del origami.

Por su parte, Merchán ha adelantado que la seda se usa en la muestra "como elemento de plegado acompañado por la luz", mientras que Luis Fernando Giménez ha mostrado su satisfacción con la "decimoctava exposición" de la EMOZ, que permite "ahondar en nuevas técnicas que no recoge solo el papel".

ÚNICO ARTISTA

El comisario de la exposición, Pedro Vaquerizo, ha explicado que la teselación, técnica utilizada por el autor, tiene "origen en la arquitectura", y aunque se utiliza en el origami en papel, "muy pocos la usan en tela y aún menos en alta costura". Por ello, ha hecho hincapié en que Geldenhuys es el "único artista" que puede ofrecer una muestra como la del Centro de Historias.

Asimismo, ha señalado que se trata de "una retrospectiva de la trayectoria" del autor desde hace una década, cuando comenzó a "investigar técnicas" de plegado. "La manipulación de la tela es mucho más difícil que la del papel y eso es lo que hace que haya poca gente que la trabaje".

Las figuras en tela de la muestra se recogen en cajas de luz que incorporan la nueva tecnología LED. "La obra se va a exponer de forma intermitente con luz y sin luz porque tiene una doble vertiente visual: una con luz con efecto radiografía para ver la estructura geométrica, y otra sin luz con efecto tridimensional para ver las distintas texturas de la tela", ha transmitido Vaquerizo.

DISTINTOS ÁNGULOS

Geldenhuys ha comentado que en sus obras trabaja con ángulos de 45, 60 y 90 grados, porque son "los que no dejan que la tela ceda" y de los que se obtienen formas geométricas como hexágonos, triángulos y cuadrados, entre otros. "No uso plancha, solo vapor y puntos de costura para mantener la forma", ha detallado.

En este sentido, el comisario ha indicado que la tela "no tiene memoria" y no se puede manipular "igual que el papel" porque "tiende a ceder". En la primera de las tres salas en las que se sitúa la obra se pueden ver algunas de las piezas hechas con ángulos de 60 grados, "una medida que no puede utilizarse en el papel".

Vaquerizo ha declarado que la exposición incorpora todas las líneas de investigación del artista sudafricano a lo largo de su carrera. Una de ellas es la teoría de los opuestos, que permite ver, en una misma obra, dos distintas, "una por delante y otra por detrás" gracias a la tecnología LED.

Las piezas están fabricadas a partir de distintas seda --salvaje, tornasolada o tafetán--, y ofrecen títulos como 'Metamorfosis', 'Nenúfares', 'Colmena' o 'El ojo del ciclón'. Todas ellas pertenecen a los años 2016 y 2017.

HOMENAJE A LA MUJER

Una de las obras más llamativas de la exposición de Geldenhuys es la compuesta por tres piezas "en homenaje a la mujer", según ha asegurado el comisario, y que incluye tres culturas distintas. La primera caja de luz muestra la cultura africana bajo el título 'Mutilada', en la que utiliza el color rojo "de la sangre" y en el que las telas representan "vaginas cosidas por la ablación".

La segunda caja recoge la cultura occidental con el título 'Erotismo' y utiliza colores claros. La cultura musulmana aparece en la última caja bajo el nombre de 'Oprimida'. Los colores negros llenan el cuadro de luz para mostrar ese "oscurantismo" que caracteriza esta cultura, según su autor, pero también "el lujo y la riqueza" de las fiestas privadas de las mujeres musulmanas.

Geldenhuys ha confesado que su obra favorita es 'Un paseo con Milagros', en la que se pueden observar cientos de formas geométricas naranjas, conseguidas por la combinación de telas amarillas y rojas de seda tornasolada en un cuadro de 90 por 90 centímetros. "Lleva muchísimo trabajo y es de la que más orgulloso me siento".

Por su parte, 'Kimono' es la obra que rinde homenaje a su faceta profesional en la alta costura, donde comenzó su trayectoria. En esta pieza, situada en una zona central de la muestra y de 200 por 150 centímetros, también se pueden ver numerosos pliegues que conforman distintas figuras geométricas en color blanco.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Geldenhuys ha explicado cómo lleva a cabo la construcción de estas obras, cuyo proceso de creación dura "unas dos semanas". En primer lugar, el artista realiza pruebas en papel, para plasmar la parrilla con el estudio geométrico necesario.

"Pero lo que funciona en papel no siempre lo hace en tela", ha comentado el artista sudafricano, por lo que después lo intenta "plasmar en telas pequeñas de baja calidad, como el algodón, y si funciona, paso a una tela de mayor tamaño".

Pierre Louis Geldenhuys es diseñador de alta costura y artista textil formado en disciplinas de vestuario, decorados, textiles y maquillaje, entre otros. Una vez afincado en España, entre Madrid y Valencia, comenzó su interés profesional en el arte textil, basado en la geometría y las técnicas de teselación y origami.