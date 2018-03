Memoria.-Diputación destina 50.000 euros a subvencionar proyectos de recuperación de la memoria histórica

23/03/2018 - 15:01

La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba abre la próxima semana el plazo para solicitar alguna ayuda de la convocatoria de subvenciones para el Desarrollo de Proyectos de Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en la provincia, convocatoria dotada con 50.000 euros y dirigida tanto a personas físicas --individuales o en grupo-- como jurídicas, gestores culturales, asociaciones y entidades culturales, entre otros.

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la responsable del área de Cultura en la institución provincial, Marisa Ruz, ha explicado que "es un programa importante ya que la memoria no puede solucionar los errores del pasado, pero sí puede contribuir a subsanar los del presente, y una sociedad que no se hace cargo de los efectos de las injusticias no se puede llamar neutral, solo está reproduciendo las injusticias".

"Necesitamos de las iniciativas de recuperación de la memoria histórica y democrática para dejar de reproducir la injusticia que nos impide crecer democráticamente como sociedad", ha reiterado.

Las subvenciones a los proyectos presentadas se destinarán, entre otras cuestiones, a estudios sobre fuentes arqueológicas, documentales y su publicación; recogida de testimonios orales y su publicación y confección y edición de materiales didácticas que divulguen la memoria histórica.

De igual modo, se podrá subvencionar la organización de congresos, jornadas, seminarios, cursos y exposiciones relacionadas con la temática objeto de la convocatoria; estudios sobre el reconocimiento y la puesta en valor de territorios y espacios geográficos y publicaciones.

Ruz ha recordado que "se financiará hasta el 80 por ciento del coste del proyecto, que no podrá superar el diez por ciento de la cuantía de la convocatoria --5.000 euros--". Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente a la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) --prevista para el martes 27 de marzo-- siendo el plazo para hacerlo de 15 días hábiles.