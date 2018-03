Cosentino recibe la distinción de los Premios Mutua Universal por su política en seguridad y salud

23/03/2018 - 15:08

El Grupo Cosentino, compañía global española en la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo de la arquitectura y el diseño, ha sido galardonada dentro de la III Edición de los Premios Innovación y Salud de Mutua Universal por su política en seguridad y salud.

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

La entidad aseguradora, mutua colaboradora de la Seguridad Social, organiza estos premios con el objetivo de reconocer la labor de aquellas empresas que han demostrado, a través de proyectos innovadores, un alto compromiso en el desarrollo y la promoción de entornos de trabajo seguros y saludables, según ha recordado la multinacional en una nota.

De todas las candidaturas presentadas en esta edición, la organización realizó una selección previa de los 20 mejores casos, de los que finalmente cuatro han sido los reconocidos. Cosentino ha sido finalista en la categoría de 'Gran empresa' por su programa de liderazgo 'Safety by routines, leading by example', que tiene como objetivo la integración de la seguridad y salud a través de una serie de rutinas reportadas a través de una 'app' --Gensuite-- que "permite calendarizar, reportar y hacer seguimiento de las actividades".

Este es un ejemplo real del proceso de digitalización y el uso de nuevas tecnologías en Cosentino, que consolida la cultura preventiva, y refuerza el liderazgo en seguridad y salud en todos los estamentos de la organización.

Cabe recordar que la compañía ya fue reconocida en la pasada edición de estos premios por el proyecto 'Desarrollo, sostenibilidad y redes', un programa de formación que Cosentino lleva realizando desde hace varios años, y cuya meta es trasladar conocimiento a toda la cadena de valor en la adecuada manipulación y transformación de las superficies de cuarzo y otras piedras de ingeniería, con especial énfasis en la prevención en la exposición al polvo de sílice. El programa está aún vigente y durante 2018 tendrá un nueva fase en toda España con apoyo de diferentes instituciones.

El compromiso de Grupo Cosentino en prevención y seguridad laboral se refleja en el continuo pulso inversor de la compañía, destinando desde sus orígenes un porcentaje de los beneficios de cada ejercicio para desarrollar y liderar políticas activas en este campo.

Sólo en los últimos cinco años, Cosentino ha invertido 26,5 millones de euros en proyectos relacionados con la seguridad y salud laboral, principalmente en medidas aplicadas en sus instalaciones productivas y transformadoras en Almería, Brasil y Estados Unidos. Esta cifra asciende hasta un total de 100 millones de euros de inversión en seguridad y salud durante las dos últimas décadas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Más allá de la esfera propia de las infraestructuras de la empresa, Cosentino traduce también esta inversión en unos extensos y amplios programas de información y formación continua dirigida a clientes, proveedores y colaboradores, con acciones pioneras como las Aulas Cosentino para marmolistas.

Asimismo, ha establecido desde siempre alianzas de colaboración con los principales agentes de la industria, como organismos públicos, asociaciones, patronal de empresarios o sindicatos, entre otros, para la difusión constante de las mejoras prácticas en seguridad y salud.

Según la directora de Seguridad y Salud de Grupo Cosentino, Esther Romero, "este nuevo reconocimiento es un estímulo que nos ayuda a mejorar nuestra política de seguridad y salud laboral, un pilar fundamental de la actividad de la compañía".

"El caso práctico premiado en esta edición ejemplifica el progreso digital y la creciente modernización tanto de la compañía en general como del área que dirijo. En cualquier caso, es sólo una de las muchas líneas de trabajo avanzadas que tenemos en marcha, como la mejora constante de instalaciones y equipos o la formación permanente para reforzar los comportamientos seguros. Y todo ello con la finalidad siempre de involucrar a todo nuestro sector, transmitir conocimiento y buscar el beneficio común de nuestra cadena de valor", ha añadido.

El evento, celebrado en el Casino de Madrid, ha contado con la presencia de Carmen Casero, directora general del Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo, y del doctor Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. Por parte de la multinacional almeriense asistió al acto José Luis Calleja, director comercial de Cosentino Madrid, quien recibió el galardón de manos de Carmen López Hidalgo, directora provincial del INSS de Madrid, y Miriam Rabaneda, directora de Planificación e Investigación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.