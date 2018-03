Oltra afea al PP que critique su gestión en vez de preguntar por el estado de las chicas fugadas del centro de menores

Defiende que se siguieron los protocolos y destaca la labor "ejemplar y rapidísima" de la policía

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afeado a la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts María José Catalá que en lugar de preguntar por el estado de las chicas fugadas de un centro de menores en Alicante, que presuntamente fueron agredidas sexualmente, se dedique a criticar la gestión de su departamento.

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que Catalá le haya exigido que comparezca en Les Corts de forma urgente para "dar la cara" y explicar "el fracaso" de su sistema de protección a los menores tutelados, al tiempo que ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que la destituya y "tome las riendas" porque "no está capacitada" para gestionar las políticas de infancia.

Al respecto, la también portavoz del gobierno valenciano ha considerado "curioso" que la diputada 'popular' "en lugar de preguntar por cómo están las niñas o de preocuparse por las agresiones a menores, critique a la Conselleria de Igualdad".

En este sentido, ha lamentado que "su interés no esté ni en las niñas ni en erradicar la violencia contra la mujer en nuestra sociedad", sino en criticar su gestión y ha defendido que el centro actuó conforme a los protocolos establecidos una vez se dieron cuenta de que las menores no estaban. Además, ha destacado la actuación "ejemplar y rápida" de la Policía.

Ha señalado que cuando una niña o una mujer son agredidas sexualmente, "la responsabilidad siempre es del violador o del agresor" y "ni la vestimenta ni cualquier otra consideración se puede argumentar cuando hay una agresión". "El responsable es el agresor y violador y salirse de este marco es hacer un flaco favor a la lucha contra la violencia machista, el Pacto Valenciano y el Pacto por la infancia de los que el PP es firmante pero que sistemáticamente vulnera", ha reprobado.

Insistida por si se pueden tomar mayores medidas de control en los centros con menores tutelados, Oltra ha puntualizado que los menores que están en una casa de acogida "no están encerrados" igual que tampoco lo están los adolescente que "salen a la calle, pasean y deben de ir con toda seguridad".

Además, ha señalado que el hecho de que se fueran sin permiso es algo "que también pasa en las casas". "Cualquiera que tenga un hijo adolescente sabe que alguna vez se van sin permiso", ha afirmado para preguntarse si eso "justifica que alguien los viole".

"Si mi hijo va por la calle tranquilamente y alguien le agrede, la culpa es del agresor y no de mi hijo por ir solo. Yo no les pongo una pulsera ni tampoco a los niños que están en los centros porque son adolescentes que tienen libertad para salir", ha insistido.

De este modo, ha reiterado que si algo les sucede a los menores cuando no están en el centro "no es culpa de los cuidadores" igual que tampoco es de los padres, sino que es del agresor. "Los niños a partir de una cierta edad y nivel de madurez salen y aunque en este caso salieron sin permiso, eso también nos pasa a los padres. Cuando se dieron cuenta dieron parte y siguieron el protocolo, de la misma manera que unos padres van a la policía y dan parte", ha subrayado

Por ello, ha considerado "marciano" que se quiera culpar de lo sucedido al centro o a la Conselleria "y no a los agresores". "Es como culpar a unos padres de que a su hija de 15 años la han violado en la calle. No me parece muy correcto", ha señalado.

"NO PUEDE SER MUJERES VAYAMOS POR LA CALLE CON UN PAPAMÓVIL"

Para Oltra, se pueden hacer muchas cosas para cambiar el "sistema patriarcal en el que algunos se creen con el derecho de que el cuerpo de las mujeres es una posesión de ellos" a través de la concienciación, la educación, la persecución de los agresores y juzgarlos.

"Lo que no puede ser es que las mujeres vayamos por la calle con un papamóvil, las mujeres debemos ir libres y seguras por la calle y lo que hay hacer es detener y juzgar a los agresores", ha señalado para indicar que es "indiferente e irrelevante" dónde vivieran las jóvenes porque "hay que ir libremente por la calle".

Respecto a si tienen noticias de la menor que todavía no ha aparecido, Oltra ha indicado que la siguen buscando, aunque tienen "sospechas" de dónde puede estar.

RESIDENCIA EN PATERNA

Por otro lado y preguntada por el centro de menores en Paterna (Valencia), ha afirmado que su departamento tiene "claro" el nuevo modelo residencial que quiere implantar y que está basado en casas con menos plazas para que en el centro haya un ambiente más familiar.

Por tanto, ha subrayado que van a seguir trabajando para que su plan se cumpla. "En eso estamos trabajando con los diferentes municipios y la hoja ruta sigue adelante", ha zanjado.