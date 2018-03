El juzgado obliga al Ayuntamiento de Fene a retomar el pleno de la moción de censura presentada por PP y Somos Fene

23/03/2018 - 15:13

La sesión ha sido convocada para las 12,00 horas del 6 de abril tras clarificarse la situación de los ediles de Somos Fene

FERROL, 23 (EUROPA PRESS)

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol obliga al Ayuntamiento de Fene a retomar, en el plazo de diez días hábiles, el pleno extraordinario en el que estaba previsto debatir una moción de censura promovida por el PP y Somos Fene.

Así lo decreta en una sentencia y dos autos, en los que decide sobre esta sesión que no llegó a celebrarse después de que la presidenta de la mesa de edad decidiese suspender la sesión al alegar que no estaba legitimado que los dos ediles de Somos Fene, Xosé Manuel Bastida y César Castro, fuesen los representantes legales de este grupo.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Fene, Juventino Trigo (BNG) ha conformado que, "tanto la sentencia que obliga a convocar el pleno extraordinario en el plazo de diez días hábiles" como el auto que forma que los "concejales" son los representantes de Somos Fene, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento este jueves por lo que ha procedido a convocar la sesión para el 6 de abril a las 12,00 horas.

MOCIÓN FALLIDA

Fue el 26 de octubre de 2017 cuando la mesa de edad del Ayuntamiento de Fene decidió no debatir la moción de censura al alegar que "la suspensión de la condiciones de ediles no adscritos de los concejales de Somos Fene se basaba en una medida cautelar" y que todavía no había sido revocada por sentencia firme y definitiva, como ahora sí ocurre.

De prosperar esta moción, será Gumersindo Galego (PP) el que pase a ocupar la Alcaldía del municipio situado en la ría de Ferrol, como recogía la petición de moción de censura avalada por los siete ediles del Partido Popular y los otros dos de Somos Fene, sumando nueve de los diecisiete ediles que componen el pleno.