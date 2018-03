El presidente del Grupo Secuoya aboga por conectar investigación y talento con inversión empresarial y mercado

23/03/2018 - 15:12

Enlaces relacionados HP Iberia y Grupo Secuoya desarrollarán conjuntamente soluciones de Realidad Extendida para marcas y empresas (21/03)

El presidente del Grupo Secuoya, Raúl Berdonés, ha reclamado este viernes "más implicación por parte de la administración pública para adaptar los estudios universitarios al talento y los profesionales que reclaman las empresas", y en esa línea ha manifestado que "investigación y talento no pueden ir por separado de la inversión empresarial y el mercado".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En una conferencia organizada por Fundación Cámara en el Club Antares de Sevilla, Berdonés ha indicado que cree "en lo público profundamente, pero falta adecuación del talento a las necesidades empresariales". "La sociedad 4.0 exige nuevos profesionales. Sin talento no hay progreso empresarial ni social", ha incidido, según se informa en un comunicado sobre su intervención en este foro.

Además, el presidente del Grupo Secuoya ha pedido más agilidad burocrática y una 'Ventanilla Única' que agilice la creación de empresas. "No puede ser que para obtener una licencia en Granada tenga que esperar siete meses", ha advertido.

Durante su conferencia, Berdonés ha defendido una "televisión pública autonómica con gestión privada o con gestión mixta público-privada", y ha rechazado la televisión local que considera completamente "insostenible".

Para el presidente de Secuoya, "la televisión en abierto goza de una mala salud de hierro" y "seguirá funcionando, porque es la televisión de cercanía en este país, y porque no hay medio de comunicación ni soporte publicitario que llegue a donde llega la televisión en abierto, al 98 por ciento de la población", y en esa línea ha aseverado que "el futuro de la comunicación y el periodismo está en la cercanía de la gente".

En otro orden de cosas, Berdonés ha trasladado que "el modelo está en constante movimiento de cambio, y goza de uno de los momentos más brillantes". "La gente demanda principalmente cercanía por el directo en las informaciones y programas a la carta, y aquí hay oportunidades", ha agregado.

El Grupo Secuoya está presente en cuatro continentes con 1.500 empleos directos. Es el mayor productor de noticias del país y produce más del 90 por ciento de las series en España, además de que trabaja para el 93 por ciento de las televisiones autonómicas, a falta de la andaluza, de la que Berdonés dice sentir que tiene "espinita clavada" porque siente que no aporta nada en su tierra.

"No he hecho lo suficiente por el futuro de mi tierra porque no encuentro la manera ni los canales", ha afirmado, al tiempo que ha mostrado su voluntad de "ayudar a Andalucía a que avance", y al respecto ha sostenido que su "apuesta es firme". "De hecho, mi sede social reside en Granada", ha recordado.

CONTRATO EN CHILE

Antes de terminar su conferencia, Raúl Berdonés ha trasladado en primicia que acaba de formalizar un contrato en Chile para la externalización global de la televisión donde "creen verdaderamente en la viabilidad de la gestión privada de los servicios de televisión".

A preguntas sobre el futuro del grupo, Berdonés vaticina que el reto está en "consolidarnos en Latinoamérica, llegar a ser allí tan grandes como en España y dar el salto a Miami", ha añadido.

Asimismo, en julio esperan abrir 22.000 metros cuadrados en Madrid para el desarrollo de la industria audiovisual que se convertirá en "el mayor centro de producción audiovisual de España y el tercero más grande en Europa".

Y sobre la televisión del futuro considera que será en "realidad virtual aumentada sin gafas".

El encuentro ha contado con la participación del delegado de AtresMedia en Andalucía, Manuel Prieto, encargado de presentar al Conferenciante; del presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y del periodista económico de Onda Cero Diego García Cabello.