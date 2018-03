Una quincena de personas se concentran para pedir a Armengol que dé marcha atrás al decreto del catalán

23/03/2018 - 15:26

Sociedad Cívica Balear enviará una carta a Rajoy para pedirle que recurra el decreto

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)

Una quincena de personas se han concentrado este viernes ante las puertas del Consolat de Mar para pedir a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que dé marcha atrás al decreto del catalán en sanidad aprobado por el Consell de Govern.

"Nos parece totalmente inadmisible", ha manifestado el presidente de Sociedad Cívica Balear, Cosme Bernat Brull, en declaraciones a los medios.

Brull ha avanzado que enviarán una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que presente un recurso contra el "decretazo" del Govern balear.

Durante el acto, los participantes en la concentración han exhibido banderas de España y de Baleares e incluso una bandera de Tabarnia.

Brull se ha mostrado "convencido" de que la presidenta del Govern "aún puede dar marcha atrás", por lo que le ha pedido "que no haga caso a los econacionalistas de MÉS". "Consideramos este decreto un capricho de MÉS", ha denunciado.

Brull ha instado a Armengol a que "escuche al pueblo balear" porque "la mayoría de la ciudadanía, incluso votantes del PSIB, no están de acuerdo", ha declarado. En este contexto, Brull ha apuntado que no descartan emprender acciones judiciales, una posibilidad que ahora estudiarán.

"Es un día triste", se ha expresado el presidente de Sociedad Cívica Balear, entidad que convocaba la concentración. Brull ha reconocido que no ha sido tan numerosa como la de febrero pero ha recordado que se ha convocado con 48 horas de margen.

El decreto permitirá a los profesionales sanitarios presentarse a procesos de selección en Baleares aunque no tengan el nivel exigido de catalán, pero si no lo acreditan en dos años no podrán optar a procesos de movilidad ni acceder a la carrera profesional. Ha sido aprobado este viernes por el Consell de Govern, después de recibir el visto bueno del Consell Consultiu.