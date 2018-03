El PP pide que Espadas se "ponga al frente" de la negociación de Urbanismo para "acelerar" la solución

23/03/2018 - 15:31

Después de que las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Sevilla tumbasen en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo la modificación de estatutos promovida por el Gobierno local del PSOE, para la integración del área de Medio Ambiente en dicha entidad y unificar la resolución de las licencias de obra y las calificaciones ambientales, el Grupo municipal del PP ha pedido que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), se "ponga al frente" de la negociación destinada a solucionar esta situación.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En concreto, en la última sesión del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo fue elevada a votación una modificación de los estatutos de la propia Gerencia, para que la misma asumiese las competencias del área municipal de Medio Ambiente, al objeto de "integrar" dicho departamento en el organismo autónomo. La operación, así, se encuadra en la demandada unificación de ambos departamentos, para aligerar la tramitación y resolución de los proyectos y solicitudes relativas a obras y negocios.

Y es que el Ayuntamiento tiene pendiente desde hace ya tiempo esta unificación de las estructuras de Urbanismo y Medio Ambiente, para implantar una "ventanilla única real" que resuelva por una sola vía las licencias de obra de la Gerencia de Urbanismo y la calificación ambiental del área de Medio Ambiente, a fin de agilizar tales procedimientos administrativos.

La votación, no obstante, se saldó con el rechazo a la modificación estatutaria al votar en contra el PP, Ciudadanos, Participa e IU, cuyos representantes acusan al Gobierno local del PSOE de promover la operación "con prisas y sin contar con el consenso de los propios trabajadores de la Gerencia". A tal efecto, reclaman que primero sean aclarados los aspectos relativos al personal afectado por la medida y que medie además un acuerdo previo entre las fuerzas políticas sobre los pormenores de la operación.

DESPUÉS DEL "REVÉS"

Dada la situación, el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, se reunía el jueves con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; el gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Juan Aguilera; representantes del Consejo Económico y Social de Sevilla; y miembros de los colegios de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas, entre otros, para recabar apoyo a la operación.

Tras dicha reunión, y la posterior reacción de los agentes sociales y los grupos municipales, el concejal de Hábitat Urbano ha manifestado ya este viernes que ha celebrado una reunión con el concejal del PP Rafael Belmonte y también tiene previstas reuniones con Cs e IU, para revertir el "revés sufrido".

Respecto a dicha reunión, el Grupo popular del Ayuntamiento ha informado de que el concejal de Hábitat Urbano, "además de propuestas de mejora del texto, ha adquirido compromisos que se madurarán a lo largo de toda la Semana Santa a efectos de acelerar el proceso de aprobación".

"El PP está a favor de la integración de los servicios de Medio Ambiente y de Urbanismo y de facilitar los trámites de la, en ocasiones, lenta burocracia. No obstante, entendemos que esa modificación de los estatutos no se puede hacer sin consenso con la oposición, con los trabajadores en contra o presentando un texto que no está madurado y de manera acelerada", señala Rafael Belmonte.

"MÁS GARANTÍAS"

"Una modificación tan importante debe ofrecer más garantías y elaborarse con seriedad y responsabilidad", insiste Belmonte, según el cual "si durante la Semana Santa avanza la negociación a buen ritmo, todo quedará a expensas de una última reunión del portavoz popular, Beltrán Pérez, con el alcalde, Juan Espadas, donde se deberán cerrar los detalles del acuerdo".

Y es que según recuerda Belmonte, tras el resultado de la citada votación, Beltrán Pérez había tendido "la mano" al primer edil, para solucionar la situación. Por eso, los populares reclaman al alcalde que se "ponga al frente" de la negociación, para "acelerar" la misma.