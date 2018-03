Un alumno de la UPV, premiado por el diseño futurista de un vehículo social

23/03/2018 - 15:46

Luis Carlos Moreno, alumno del Máster en Styling y Diseño de Concepto en el Automóvil que imparte la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido galardonado con el premio a la Mejor Integración de Tecnología en el Design Challenge organizado por Grupo Antolin. El concurso pedía a alumnos de todo el mundo que imaginaran los interiores de los vehículos en un futuro 2030 y el estudiante de la universidad valenciana ha resultado seleccionado por 'Adapta', una idea de un coche "social".

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

En esta segunda edición, han resultado premiados también tres alumnos más: Jenn Lim, del College for Creative Studies in Detroit (USA); Kristen Tapping, de la London South Bank University (UK), y Pierre Senelet, de la Strate School of Design in Paris (Francia). En total, se han repartido 18.000 euros en las diferentes categorías.

"Adapta es un vehículo social, al que tienes acceso mediante una aplicación y que te permite estar con gente afín a ti, de esta forma puedes organizar viajes, acudir a eventos o simplemente tomar un café con tus amigos y olvidarte un poco de las redes sociales. En definitiva, es un coche conectado para tú estar desconectado", explicado Moreno.

Además del premio mencionado, la propuesta de Moreno ha obtenido la Mención Especial en Innovación en Paneles de Puertas. "Para mí principalmente ha sido un reconocimiento a mi trabajo y al esfuerzo realizado durante el máster. Tener un reconocimiento profesional así, siendo aún estudiante, ilusiona mucho. Por supuesto, la recompensa económica es importante, sobre todo para iniciar mi carrera profesional y es de agradecer el esfuerzo que Grupo Antolín ha realizado en la organización de este concurso", ha reconocido el estudiante de la Universitat Politècnica de València.

"INTERESANTE Y ÚTIL"

Para el jurado de la primera edición del Design Challenge, Adapta destaca por "el concepto y el desarrollo de la idea de la que partía el proyecto, porque no solo era un diseño interesante, sino que además era útil".

Luis Carlos Moreno ha recibido el premio, dotado con 6.000 euros por las dos categorías, de manos del consejero delegado de Grupo Antolin, Jesús Pascual, durante un acto celebrado en la sede central de la empresa en Burgos.

Design Challenge es una iniciativa de Grupo Antolin, uno de los mayores fabricantes de interiores para automóviles. Este concurso, que tendrá carácter bianual, reta a estudiantes de universidades y escuelas de diseño de todo el mundo a idear el interior de un vehículo entre los años 2025-2030.

Según Moreno, "no hay muchos concursos nacionales o internacionales en este sector que premien de esta forma la labor de un estudiante". Por su parte, desde Grupo Antolin se ha señalado que "este certamen de ideas es un ejemplo del firme compromiso de la compañía con la creatividad y el talento que premia aquellas propuestas más innovadoras en la fabricación de interiores del automóvil".

"El coche del futuro será autónomo, conectado y puede que no sea ni eléctrico. Este hecho supondrá un cambio radical en la concepción que tenemos hoy día de vehículo, ya que estará muy condicionado por el interior, que será más espacioso por el cambio de motores por baterías y al nuevo uso que recibirá el interior, como una prolongación del hogar", ha apuntado Moreno.