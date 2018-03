Cataluña. rajoy pide un candidato sin cargas judiciales y que "sea consciente de que tiene que cumplir la ley"

23/03/2018 - 15:47

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió este viernes que se proponga un candidato a la investidura en Cataluña que "no tenga problemas con la Justicia" y que "sea consciente de que tiene que cumplir la ley" en su futuro mandato.

En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo se mostró "dispuesto a negociar y hablar" con el presidente que vote el Parlament, "siempre y cuando la ley permita que esa persona sea elegida".

"Da la sensación a veces de que no se quiere resolver este problema", analizó, refiriéndose a que en primera instancia se propuso como candidato a Carles Puigdemont, que "se había ido a vivir a Bruselas"; después se hizo lo mismo con Jordi Sànchez, cuando "estaba en una situación compleja"; y ayer se dio un paso más con la investidura fallida de un candidato, Jordi Turull, con causas pendientes con la Justicia.

En este escenario, Rajoy subrayó que "sin duda alguna" será "más fácil" si se presenta un candidato que no tenga "problemas con la Justicia". Aseguró que lo que quiere el Gobierno de la nación es que se recupere la normalidad institucional, económica y social cuanto antes.

Pero esta decisión, advirtió, no le corresponde al presidente del Gobierno que, además, se da la circunstancia de que preside un partido, el PP, "que no ha tenido muchos apoyos en las últimas elecciones". Por ello, emplazó a los partidos que pueden tener posibilidades de gobernar a que "cumplan" con sus responsabilidades y ayuden a desencallar esta situación.

Les instó a ofrecer "soluciones de gobernabilidad" a los ciudadanos "a la mayor celeridad posible", ahora que ha comenzado el plazo de dos meses para disolver la Cámara autonómica y convocar elecciones si no es investido ningún candidato. Este escenario, reflexionó Rajoy, no sería "bueno".

"No soy partidario de que se repitan las elecciones", señaló, esgrimiendo que "la gente vota y los partidos tienen la obligación de resolver el problema y no crear otros". "Me gustaría que se elija a una persona que sea consciente de que tiene que cumplir la ley y que seamos capaces de construir algo positivo", arguyó.

Si esto ocurre, prosiguió el presidente del Gobierno, ofrecerá al futuro presidente de la Generalitat "toda la colaboración y mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista", aunque "siempre" dentro de los cauces legales.

En respuesta a si espera que la Justicia reactive la eurooden contra Puigdemont, sentenció que no este asunto no le compete y lo desconoce. "No estoy en la situación de poder decírselo y tendremos que esperar a la decisión que adopten (los jueces)", declaró.

Por último, explicó que ha anulado el viaje a Angola que tenía programado para este sábado porque le parece "importante" estar en España "en una situación como la que se está viviendo" en Cataluña, ante el Pleno que podría tener lugar mañana en el Parlament para que Turull se someta a una segunda votación y pendiente de lo que el Supremo decida.

