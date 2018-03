El Pleno aprueba crear una comisión de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes con los votos a favor de PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, y la abstención del equipo de gobierno del PP crear una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones que en el periodo 2006-2016 no se han tramitado o hayan caducado y prescrito.

De la moción de Málaga para la Gente, también ha salido adelante que para el desarrollo de los trabajos de la citada comisión se entregarán de "de forma urgente e inmediata" toda la información en relación con expedientes, conclusiones de la investigación interna y detalle de la situación; además de que se refuerce el servicio de inspección de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con nuevos inspectores y en un número "suficiente" para que este servicio sea "efectivo".

Asimismo, durante el debate el grupo de Ciudadanos, que también había propuesto la comparecencia del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, pero que, finalmente, al prosperar la creación de la comisión de investigación ha sido retirada; ha propuesto dos enmiendas para que la citada comisión incluya una sesión monográfica sobre concesión de licencias, entre otros, y que la misma comisión, a efectos prácticos, no dure más de tres sesiones y otra a modo de cierre. El grupo proponente ha aceptado la enmiendas, que han salido adelante.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha lamentado que se conoce que hay "miles de infracciones urbanísticas" que "han quedado impunes, muchas de ellas sin tramitar, otras han caducado los procedimientos o han prescrito".

Al respecto, ha lamentado, de igual modo, "las ilegalidades urbanísticas, mayores, menores y medianas, que quedan sin castigar y que supone muchos millones de euros que quedan sin ingresar en el Ayuntamiento".

Zorrilla, que calificado la situación de "grave", ha recordado que la coalición de izquierdas lleva mucho tiempo pidiendo información al respeto, por escrito y detallada. Ha lamentado, en este punto, que cuando se trató en el consejo extraordinario "apenas se dio información, que fue verbal y difusa", por lo que, ha continuado, volvieron a pedirlo por escrito y en la Comisión de Transparencia.

Ha insistido en reclamar "toda la información de los expedientes sin tramitar o sancionar, y que se sepa los motivos de la infracción, de las posibles sanciones, las razones por las que ha prescrito y no llegado a tramitar...", ha relatado. En suma, "queremos toda esta información que no se nos ha facilitado a pesar de usar todos los medios al alcance", asegurando que, como último recurso, está la comisión de investigación.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha hablado de "represión y afán recaudatorio", que es lo que, a su juicio, "busca la moción". Aunque ha dicho que no le gusta el modelo que propone la iniciativa, ya que se podría tratar dentro del consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ha mostrado "encantado" de defender a los funcionarios públicos, tras criticar "la persecución" a estos empleados.

En este punto, tras poner en valor el trabajo realizado desde la Gerencia y aportar datos, Pomares ha dicho que le parece "lamentable que se ataque a los funcionarios públicos de la casa de Urbanismo" mostrándose "orgulloso de su defenderlos mientras otros partidos ponen trabas a la ciudad".

"¿Cuándo van a arrimar el hombro en lugar de poner zancadillas?", se ha preguntado, al tiempo que ha reiterado que "voy a defender a los funcionarios y no me van a encontrar en la represión, en el afán recaudatorio y castigo al ciudadano", ha advertido.

Frente a ello, el portavoz de Málaga para la Gente ha respondido a Pomares que "no es represión, es poner luz y taquígrafos", ha advertido, al tiempo que ha dicho que apoye la moción "ya que de no haber nada que ocultar no se temería a la comisión". "No es represión, es transparencia". De igual modo, ha rechazado que esté atacando a funcionares, "en todo caso es al responsable político", le ha recriminado, al tiempo que le ha pedido que "no utilice los utilice como funcionarios escudo".

"No se escude en ellos para ocultar su incompetencia, porque se está mostrando como un incompetente", ha afirmado y ha dicho al alcalde, Francisco de la Torre, que "ante este escándalo" y ahora que se ha marchado el concejal de Derechos Sociales, "lo nombre en esa área, que sabe algo, porque de Urbanismo ni ha sabido nunca ni quiere saber; en su lugar dimitiría y si no hay nada que ocultar vote favor".

"SÍ DAR INFORMACIÓN PERO NO FORMAR PARTE DE UN SHOW"

Al respecto, Pomares ha vuelto a insistir en que quien elabora los expedientes son los funcionarios, señalando que "nos dan lecciones de lo que es sacar una ciudad adelante". "Sí voy a dar información pero no voy a formar parte de un show mediático que propone Zorrilla".

Por su parte, el concejal socialista Sergio Brenes se ha mostrado a favor de la comisión, entre otros, ha dicho, "para poner luz sobre qué pasó o los desastres en la gestión". "No se trata de culpabilizar a los trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha dejado claro.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha asegurado que durante todo este tiempo "hemos sido pacíficos y pacientes", recordando que también han solicitado dicha información "y no nos la dieron". "Creemos que algo habrá que ocultar; cuando no dan información es porque no está bien o está muy chunga", ha lamentado. Sobre los inspectores, ha dicho que no son suficientes, reclamando un aumento para "un control más exhaustivo y con los medios adecuados".

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo ha mostrado el apoyo de su grupo a la moción y ha incidido en que esta comisión de investigación puede dar pie "a información más abundante y clara". "Pomares va a tener la oportunidad de defender su gestión y no debe temer votar a favor de la misma", ha concluido. Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha mostrado su apoyo a la moción.