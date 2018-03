Málaga. El Pleno rechaza crear "un gran pulmón verde" en los antiguos terrenos de Repsol

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado con 16 votos en contra --PP y Ciudadanos-- y 15 a favor instar al equipo de gobierno a que acuerde la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente con el objetivo de permitir la creación "de un gran pulmón verde", con amplias zonas arboladas, en los antiguos terrenos de Repsol, y que se inicien los trámites necesarios para la obtención de los terrenos que aún no son de titularidad municipal.

De la moción urgente propuesta por Málaga Ahora, Málaga para la Gente, y el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, a instancias de la Plataforma de Bosque Urbano Málaga (BUM), tampoco ha salido adelante el instar al equipo de gobierno municipal a que constituya un grupo de trabajo coordinado con el OMAU, a fin de buscar la colaboración y la participación de personas expertas procedentes de otros ámbitos de la sociedad, tales como la Universidad de Málaga o los Colegios Profesionales.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado pedir al equipo de gobierno municipal que, a través de las entidades y de los organismos municipales que corresponda, solicite formalmente financiación europea por medio de la presentación de un proyecto propio en la próxima convocatoria del programa LIFE, u otro programa similar de financiación europea existente para este tipo de proyectos, así como solicitar otras vías de financiación públicas y privadas de las que la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga y las Administraciones Públicas tienen conocimiento.

La concejala de Málaga Ahora Rosa Galindo ha aludido, en primer lugar, a que este pulmón verde es "una reivindicación histórica" para una de las zonas más "saturadas no sólo de Málaga, también de Europa". Ha criticado, además, que se intentó una consulta ciudadana, pero "se quedó en agua de borrajas con el carpetazo que le dio el PP". Se ha referido a la contaminación en los terrenos y ha dicho que los análisis los demuestra.

Ha lamentado, por otro lado, que el equipo de gobierno también prevé para la Carretera de Cádiz otros "pelotazos" urbanísticos, criticando que "los vecinos pronto nos vamos a tener que ir de allí". También ha valorado "la buena iniciativa" que puede suponer fondos europeos para este proyecto "y puede ser una solución real para que los que pedimos este bosque".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, por su parte, ha recordado las firmas y los colectivos que apoyan este gran bosque. A juicio de Zorrilla esta moción es "una vía posible para salir del bloqueo y abandono sometido por el PP a los terrenos".

"Es falso que se haya desbloqueado y salido del abandono los terrenos con un acuerdo del PP y Cs, con el pliegue y renuncia de Cs, porque nada ha cambiado con el proyecto del PP, ya que sólo han maquillado los planos", ha dicho, advirtiendo de que "a las futuras torres no renuncia el Ayuntamiento, sino que aplaza la venta de los derechos urbanísticos". "No se ha desbloqueado porque no existe financiación cierta para este proyecto", ha asegurado, incidiendo en que la moción es "una vía para desbloquear el fututo de esos terrenos".

Asimismo, ha criticado que "los grupos de la derecha, y quien sostiene al equipo de gobierno --en alusión a Ciudadanos-- se han negado a consultar a la ciudadanía sobre este asunto", lamentando que "han incumplido porque le da miedo que la gente decida y que se demuestre que hacer un gran bosque urbano sí se puede".

De igual modo, el edil no adscrito Juan José Espinosa ha vuelto a reiterar que el pulmón verde es "histórica reivindicación" en la zona, y ha dejado claro que "la creación de un bosque es posible". "Querer a Málaga, Francisco de la Torre, es querer un bosque urbano", ha dicho.

UN PARQUE, "PERO TAMBIÉN REVITALIZAR LA ZONA"

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha defendido la propuesta del grupo 'popular' para estos terrenos, que aúna un parque de 133.000 metros cuadrados, además de las torres y zonas comerciales. Así, ha dicho que la idea de la Plataforma del Bosque Urbano de Málaga es "más romántica que real", pero le ha tendido la mano para que "todo el trabajo que hacen no cese y nos ayuden a un verdadero bosque urbano en el Campamento Benítez y en Arraijanal".

"Esos son bosques naturalizados, porque es difícil que la mano del hombre haga un bosque", ha señalado Jiménez, al tiempo que ha añadido que en los terrenos de Repsol "habrá un espacio verde, pero no se hipotecará la zona", y se hará "un espacio completo". "Un pulmón verde es necesario, pero no suficiente", ha valorado.

Así, ha abogado por, además de ese gran parque, "revitalizar la zona, porque necesitamos más cosas". "Necesitamos impulsar el espacio, crear más riqueza, más empleo... la zona necesita una reconstrucción, un hotel que traiga riqueza, comercios.... necesitamos un parque y más cosas", ha señalado.

"Nosotros tenemos claro el proyecto, que es de ciudad", ha recalcado, al tiempo que ha dicho que es "el mejor espacio para el parque más grande de Málaga y necesita de espacios productivos" como oficinas y "debemos aprovecharlo".

Sobre los fondos europeos a través de Life, ha dicho que son para proyectos "innovadores y de investigación", y ha lamentado que "un parque no es ni innovador, ni de investigación", además de que el dinero que subvenciona es aproximadamente un millón "y necesitamos más, eso no sería suficiente".

El concejal socialista Sergio Brenes ha señalado que "tenemos un pulmón verde para la zona este y centro", pero "le estamos negando el pulmón verde al lugar donde viven uno de cada tres malagueños. Ha dicho, asimismo, que las personas que apoyan esta gran zona verde "se preocupan por el futuro de los que viven ahí y de todos, que tienen derecho a una ciudad de calidad de vida".

"Las zonas verdes no se ven porque no están", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "con dos pulmones se vive mejor que con uno", pidiendo que se vote a favor de la moción y que se "crea el equipo de gobierno que hace falta un pulmón verde en zona de Repsol".

CS DICE QUE MOCIÓN "LLEGA TARDE"

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha lamentado que la moción "llega tarde", porque "durante dos años, este grupo municipal puso sobre la mesa una propuesta intermedia, que podría ser de consenso entre todos", ha recordando, asegurando que la formación naranja "ha buscado diálogo y consenso" y "nos hemos ofrecido a dialogar por el buen común", lamentando que, ante eso "siempre hemos encontrado el no por delante".

"Esto ha sido así hasta que el PP sí tuvo a bien sentarse y finalmente para llegar a un acuerdo, que garantiza ampliar las zonas verdes", ha recordado, esperando que "pueda ser una realidad tan pronto como esos terrenos estén descontaminados en el corto plazo, y que es lo que realmente todos los vecinos demandan", ha explicado.