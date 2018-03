La exposición 'Guadalquivir. Mapas y relatos de un río' llega a su fin superando las 115.000 visitas

23/03/2018 - 17:01

Esta exposición, clausurada el pasado domingo, conmemora el 90 aniversario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Inaugurada el 10 de octubre de 2017, la exposición 'Guadalquivir. Mapas y Relatos de un río. Imagen y Mirada' ha llegado a su recta final y, tras su clausura el pasado domingo celebra un rotundo éxito de asistencia, con una cifra total de 115.546 visitantes que han pasado en estos casi cinco meses por el Archivo General de Indias para conocer, de primera mano, el pasado, presente y futuro del río y construir así una imagen colectiva de cómo vivimos el Guadalquivir.

Las directora de la Biblioteca Universidad de Sevilla, Julia Mensaque, ha señalado que "la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, como organizadora de la exposición, se siente orgullosa por haber logrado con creces los fines que promovieron este evento; por un lado, el acercamiento de la ciudadanía a la realidad del que es, sin duda, eje vertebrador de las tierras del Sur de España, y por otro, abordar la difusión y poner en valor el rico legado que alberga".

Se trata, según Mensaque en un comunicado, de un "proyecto exitoso también gracias a la fructífera colaboración de la Biblioteca con otras Instituciones, que ha permitido reunir en esta muestra una impresionante cantidad de documentos y obras de índole y procedencia muy diversa, en un entorno verdaderamente privilegiado como es el Archivo General de Indias y conmemorando los 90 años del organismo que gestiona la cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Carlos Ramón Guinea, envía su felicitación a los impulsores de la exposición "por esta espléndida iniciativa que nos ha permitido acercar al público, y a nosotros mismos, a este gran río que es el Guadalquivir, y supone un gran colofón al 90º Aniversario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

José Peral López, profesor de Composición Arquitéctonica y comisario de la exposición, afirma que "tras cinco meses, la exposición Guadalquivir ha dado paso con su clausura a una nueva etapa, donde las imágenes de los más de 115.000 visitantes forman parte de la relación del Hombre con el río Guadalquivir. Qué mejor que ellos para difundir las más de 120 piezas expuestas; mapas, manuscritos, piezas arqueológicas, pinturas y documentos filmográficos que han acercado y acrecentado el conocimiento sobre el Río Grande de Andalucía. Así las galerías del Archivo General de Indias han sido testigos, después de tres siglos exactos, 1717, del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, de la vía de navegación que marcó su fundación. Los fondos antiguos de la Universidad de Sevilla han colaborado excepcionalmente, junto a los de Simancas, Museo Naval, Academia de la Historia..., a difundir una parte de su valioso patrimonio documental".

La exposición ha contado durante toda su trayectoria con interesantes visitas guiadas, gratuitas para el público. Asimismo, ha tenido un reflejo en el universo online generando conversación social en las redes, gracias a una incesante actividad en Facebook, Twitter e Instagram, desde donde se ha animado a sus visitantes a compartir sus memorias sobre la exposición y sobre el río, pasadas y presentes, utilizando el hashtag colaborativo #TuGuadalquivir. También pervivirá en el tiempo, gracias a la exposición virtual alojada en el servicio ExpoBUS de la Biblioteca y al catálogo, publicado por la Editorial de la Universidad de Sevilla.

GUADALQUIVIR: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

Celebrada con motivo del noventa aniversario de la CHG y contando con el valioso patrimonio del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y de otras instituciones, esta exposición ha aspirado a mostrar los testimonios y el fruto de largos años de interacción entre el río Guadalquivir y la civilización forjada en la tierra por la que discurre.

El objetivo era demostrar que el Guadalquivir es uno y múltiple al mismo tiempo. Es, por un lado, "al menos tres ríos: el cauce histórico, el cauce vivo y el río mental" que discurre por las mentes de los andaluces. Y, en el fondo, es el mismo río de siempre, aquel con el que se construye la identidad de las ciudades y pueblos y aquel que espera a los autores que están por llegar en el futuro.

El hallazgo de un manuscrito del siglo XVIII sobre el río Guadalquivir en la Biblioteca de la US ha sido el punto de partida de esta exposición. En este documento, se citan dos láminas que recuperan "el estado del antiguo Betis hasta ahora no visto, ni publicado por algún escritor hidráulico" y se establece un recorrido sobre la historia del río, desde su pasado mitológico hasta un futuro mejorable. Matías de Figueroa, quién se autodenomina "arquitecto del agua", es el autor de este legajo, aunque no conocemos su nombre hasta el final del mismo. De este modo, se pone en marcha el proceso de construcción de una imagen poliédrica del río.