El Pleno aprueba el aumento de medios humanos y materiales para los bomberos de Málaga

23/03/2018 - 17:36

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a debatir este viernes sobre la situación de los bomberos, que están en huelga indefinida, y ha aprobado un aumento de medios humanos y materiales para el colectivo. Además, coincidiendo con el debate de esta moción los bomberos se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento.

La iniciativa ha sido presentada por los grupos de izquierdas de PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, y entre otros, ha sido aprobado el primer punto con 15 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones. En concreto, instan a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios ya adoptados respecto a la redacción del nuevo reglamento, regularización de la jornada laboral, reclasificación y equiparación con el resto de bomberos de Andalucía.

De la moción también ha salido adelante por unanimidad, con una enmienda del PP en la que piden que sea cuando "la ley lo permita", el incremento de la plantilla o dotación para la Unidad Médico Sanitaria de Intervención.

El concejal del PSOE Rafael Gálvez ha mostrado "orgullo por los bomberos", de los que ha dicho "son excelentes profesionales que soportan estoicamente esta situación desagradable", culpando al PP de "criminalizarlos". Asimismo, ha añadido que la situación actual "se puede resumir en incapacidad manifiesta del equipo de gobierno para la gestión", lamentando el "abandono del servicio", dando cuenta de ello a través de varios ejemplos.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha criticado que han pasado muchos días y "los bomberos siguen en huelga". Ha aludido a la reciente decisión judicial "en la que no sólo les absuelven a los bomberos, sino que regaña al equipo de gobierno por no saber gestionar".

En este punto, se ha caldeado el ambiente, y el alcalde, Francisco de la Torre, ha tenido que pedir silencio. No ha sido la única vez, ya que incluso ha advertido de que, de continuar así el colectivo tendría que abandonar el salón de pleno, sobre todo durante la intervención del edil de Seguridad Mario Cortés.

Torralbo, que ha continuado su intervención, le ha dicho al regidor que "la manera de evitar la crispación es dotar de presupuesto y resolver el conflicto". "Una persona que no sabe los reparos y peligros que viven es un imprudente, como el Ayuntamiento lo está siendo al ponerlos en ese riesgo", ha advertido. "Acabemos con esta situación", ha insistido, criticando "el acoso y derribo a un cuerpo de bomberos que tienen derecho a la huelga".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que son, en concreto, 450 días de conflicto en unos "servicios públicos que son esenciales, como es la seguridad en la ciudad", añadiendo que "para colmo han sido infinidad de mociones aprobadas por los grupos, menos el PP, y no son capaces de resolver un problema que nos atañe a todos".

"Ustedes en vez de negociar con ellos y llegar a un acuerdo utilizan la coacción, los expedienta, y los llevan ante el juez, y éste les dice que hay carencia importante en las normas necesarias para regular situaciones por parte del Ayuntamiento", ha dicho, preguntando si "¿no se sonrojan ante esto?". "Solucionen este problema y dejen de avergonzarnos", ha señalado.

"Dejen de hacer una torre en la mesa con las 17 mociones aprobados sobre los bomberos y den una solución efectiva, porque a este paso lo que va a hacer falta es arreglar el camión escala para llegar a la cumbre de esas mociones aprobadas", ha criticado.

En iguales términos se ha referido el edil no adscrito, que ha dicho que los bomberos están siendo "niguneados, perseguidos y criminalizados". "Teníamos claro que el PP no es amigo del funcionariado, pero no tan claro de que llegarían tan lejos para criminalizar a sus trabajadores", acusando a los 'populares' de "improvisación y desorganización".

El concejal de Seguridad Mario Cortés, cuya intervención ha estado continuamente interrumpida por los bomberos que han asistido al debate de la moción, ha dejado claro que, pese a que se han presentado muchas mociones, "la situación de estas últimas ha cambiado de lo que era antes a lo de ahora", porque ahora se puede negociar.

Asimismo, ha dicho que "no se ha ejecutado ninguna sanción" y "no se ha condenado a ningún bombero", ha continuado, asegurando que la diferencia con respeto a las anteriores mociones es que antes "no se podía negociar nada porque estaba el convenio vigente", aclarando que "a día de hoy se han iniciado negociaciones en la mesa del convenio colectivo y también ha habido reuniones técnicas para el reglamento nuevo y se han acercado posturas".

Por todo ello, ha puesto en valor el trabajo y ha pedido que "nos dejen trabajar" y ha asegurado, de igual modo, que "si alguien quiere acabar con el conflicto es quien les habla".

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha dejado claro que "si algo intenta la formación naranja es que se solucione este problema que venimos arrastrando". Además, ha explicado que aunque están de acuerdo en lo que pide la moción se han abstenido en el primer punto porque "es de la negociación colectiva, por más que entendamos que es justo", volviendo a insistir en que Cs "negocia" con el PP para que se consiga.