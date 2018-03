El Centre del Carme recibe 22.773 visitantes durante la semana de Fallas, el doble que el pasado año

23/03/2018 - 18:09

El Centre del Carme Cultura Contemporània recibió un total de 22.773 visitantes durante la semana de Fallas, del 13 al 18 de marzo, lo que supone el doble, un 125% más, que en el mismo período de 2017, según ha informado el centro en un comunicado.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

En concreto, un 83% fueron visitantes de la Comunitat Valenciana, frente a un 10% del resto de España y un 7% de extranjeros siendo los italianos, franceses, alemanes e ingleses los que más se han interesado por las actividades organizadas en la sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha valorado este dato "de récord" que, a su juicio, demuestra "el respaldo del público a la oferta cultural que se está generando desde el centro de cultura contemporánea como lugar de encuentro y de agitación cultural".

Pérez Pont ha señalado que el Centre del Carme es un espacio "de experimentación artística" y, en esta línea, ha destacado su apuesta por los "nuevos lenguajes contemporáneos en el contexto de las Fallas, tendiendo puentes entre la tradición y el mundo actual". De hecho, el Centre del Carme mantiene abiertas sus dos fallas / instalaciones 'Los desastres de la guerra. Caballo de Troya' de Daniel García Andújar, hasta el 9 de abril y 'Principis de tardor', su falla infantil colaborativa, y hasta el 15 de abril.

El director del Centre del Carme ha explicado que "las dos propuestas artísticas son una demostración de la creación artística en nuestra Comunitat. Por una parte, Daniel García Andújar es uno de los artistas alicantinos con mayor proyección internacional, su proyecto tiene su origen en uno de los acontecimientos culturales más importantes del contexto mundial como es la documenta de Kassel.

'LOS DESASTRES DE LA GUERRA'

La instalación 'Los desastres de la guerra' del alicantino Daniel García Andújar, en colaboración con el taller de Manolo Martín, rinde un tributo a la memoria de los miembros de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil y a sus colaboradores, quienes desempeñaron un papel relevante en el salvamento de nuestro tesoro artístico.

'Caballo de Troya' forma parte de la serie de 'artefactos' que configuran el proyecto 'Los desastres de la guerra' que Daniel G. Andújar presentó en la pasada documenta14 en Atenas y Kassel. El Centre del Carme desarrolla y amplía este proyecto para València, donde se gestó, tejiendo nuevas redes entre el arte más actual y la tradición fallera.

'PRINCIPIS DE TARDOR'

Por su parte, la propuesta 'Principis de tardor' es un proyecto de mediación impulsado por el Consorci de Museus en colaboración con los creadores Javier Molinero (mixuro) y Bernat Ivars y Juanjo Oller (milimbo) que demuestra el carácter integrador de las Fallas y "un ejemplo del trabajo participativo que, en materia de educación, estamos desarrollando desde la Comunitat Valenciana para integración sociocultural de la ciudadanía", ha comentado Pérez Pont

Elogia el carácter integrador de las fallas con un monumento infantil confeccionado con la participación de más de 700 familias. Compuesto por 2.500 escamas y 20 metros de largo, la instalación representa un cuerpo serpenteante que se perderá entre las llamas en el mes de junio, con motivo de las hogueras de Sant Joan, con la colaboración de la comisión fallera Mossén Sorell - Corona.

OKUDA SAN MIGUEL

La exposición del autor de la falla del Ayuntamiento de este año, Okuda San Miguel ha sido una de las propuestas culturales más reclamadas por los visitantes al Centre del Carme a lo largo de la pasada semana.

El artista Okuda San Miguel, creador junto a los maestros falleros Latorre y Sanz de la Falla del Ayuntamiento en este 2018, ofrece en el Centre del Carme de València, hasta el 27 de mayo, un completo recorrido por sus últimos 9 años de carrera artística bajo el título 'The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans'.

La amplitud de la muestra -la más extensa a día de hoy, con cerca de un centenar de piezas procedentes tanto de su fondo de catálogo como de diferentes exposiciones realizadas a lo largo y ancho del planeta- permite a Okuda no solo mostrar lo que ha sido su evolución como artista, sino también experimentar con las posibilidades del propio espacio que la aloja.

Los asistentes a 'The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans' serán testigos de las sucesivas fases dentro de la trayectoria de Okuda a través de nueve de las estancias del Centre del Carme, cuya espectacular arquitectura de estilo neoclásico ejerce de perfecto contrapunto a la modernidad latente de su interior.

Se trata de una experiencia que pretende trasladar la calle al museo gracias a un mural que Okuda ha pintado en su interior, con más de 600 metros cuadrados, 'The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans' y que contiene tanto formatos tradicionales (lienzos, vidrieras, esculturas, fotografía) como sorpresas en forma de cajas de luz, 'mappings' o 'drippings'.

También habrá un espacio para una muestra gráfica sobre el proceso de creación de la Falla del Ayuntamiento, una réplica del ninot creado para la ocasión o una sala dedicada al festival Burning Man.