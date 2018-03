El cupón de la ONCE difundirá el 425º aniversario de la Cofradía y Hermandad de Jesús Nazareno de Priego

23/03/2018 - 19:28

El 425º aniversario de la Cofradía y Hermandad de Jesús Nazareno de Priego de Córdoba (Córdoba) protagoniza el cupón de la ONCE del miércoles 4 de abril, difundiendo la imagen de esta cofradía por toda España en cinco millones y medio de cupones.

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la organización en una nota, la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera Lucas, ha presentado este cupón al hermano mayor de la cofradía, José Manuel Nieto González.

La Cofradía y Hermandad de Jesús Nazareno, de Priego de Córdoba se fundó en abril de 1593, con la denominación de Cofradía de los Nazarenos. El título Pontificia tiene su legitimidad de la bula 'De San Juan de Letrán', solicitada el 23 de mayo del año 1599, y obtenida pocos meses después.

Una epidemia de peste llevó, en 1654, a la Villa de Priego a hacer voto solemne de celebrar anualmente, en mayo, cultos en honor de la Madre de Dios y de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con un novenario de misas cantadas con sermón el último día y procesión. Este es el origen de las Fiestas de Mayo.

La Cofradía toma el título de Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno el 26 de Enero de 1847, cuando la reina Isabel II se declaró hermana mayor y protectora de la cofradía. La imagen titular es la de un Cristo con la cruz a cuestas, obra de Pablo de Rojas (1592), vecino de Alcalá la Real (Jaén). Es una figura de vestir de gran belleza y serenidad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.