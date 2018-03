Cataluña. el psc cree que la huida de rovira y el resto de fugados puede haber influido en la decisión del juez llarena

23/03/2018 - 20:48

El PSC emitió este viernes un comunicado en el que señala que en un Estado de Derecho con separación de poderes como España hay que acatar las decisiones judiciales, aunque pueden ser "criticadas", y añade que "el hecho de que algunas de las personas encausadas hayan rehuido la acción de la justicia puede explicar la decisión judicial que hemos conocido hoy", en referencia al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que dicta prisión provisional para cuatro exconsejeros de la Generalitat y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre y el proceso independentista.

Aunque no cita el comunicado a la dirigente de ERC Marta Rovira, que hoy tenía que haber comparecido ante el juez del Supremo y no lo hizo porque antes anunció por carta que ha decidido huir de España, ella es la única de las personas que estaban citadas que no se presentó ante la Justicia.

Los socialistas catalanes recuerdan que han manifestado "desde el primer momento nuestra rotunda oposición a cualquier vulneración de la legalidad vigente. Lo manifestamos de forma contundente con motivo de las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, como lo hemos venido haciendo desde la primera sesión de la anterior legislatura celebrada el 9 de noviembre de 2015".

No obstante, también indican que, desde el respeto a las decisiones judiciales, consideran "desproporcionadas las medidas cautelares que impliquen la prisión provisional de las personas afectadas".

Asimismo, el PSC ha pedido al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que desconvoque el debate y la votación de investidura previstos para mañana y que a partir del lunes comience una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para evaluar la nueva situación "e intentar acordar el camino a seguir a partir de ahora".

"Como hemos dicho siempre, el problema de fondo es un problema político que sólo encontrará solución en el marco de la política. Y sólo podremos encauzar a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto que hay primero que se produzca entre las fuerzas políticas catalanas", añade el comunicado, que hace un llamamiento a la calma y la serenidad en un "momento especialmente difícil".

