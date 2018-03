O Consello de En Marea pide que Quinteiro deixe a súa acta de deputada sen o aval de Villares e os outros deputados

23/03/2018 - 23:48

O grupo de críticos que acudiu abandonou antes da votación o encontro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

O Consello de En Marea aprobou este venres unha resolución na que piden á deputada que se viu envolvida nunha disputa coa Policía Local na madrugada do sábado ao domingo que deixe a súa acta de deputada. A decisión tomouse por maioría nunha votación na que xa non estaban os críticos e na que o líder da formación, Luís Villares, e os outros dous deputados abstivéronse.

Non en balde, antes da reunión do Consello --máximo órgano de decisión entre plenarios--, o grupo parlamentario, baixo a presidencia do propio Villares, reuniuse para abordar a situación de Paula Quinteiro, que é inscrita de Podemos --da corrente Anticapitalista--, e acordou unha saída para a parlamentaria que pasaba pola apertura dun expediente interno e esperar ás resolucións policiais e xudiciais.

Con todo, o Consello non aceptou esta postura, menos aínda, despois de que o grupo de críticos que acudiu á reunión marchase após a intervención de Paula Quinteiro aludindo a que se realizaron ataques persoais contra a deputada por parte dun dos seus integrantes.

Así as cousas, Villares non logrou impor a postura do grupo parlamentario na votación do Consello, que xa non contaba co sector crítico. Dáse a circunstancia de que o actual portavoz do partido foi levantado a ese posto pola maioría que agora impera no Consello pero chegou ao máximo órgano de decisión noutra candidatura, cuxos integrantes hoxe en día conforman o grupo de críticos.

A RESOLUCIÓN

Concretamente, a resolución aprobada sinala que "non existen argumentos que expliquen o uso da condición de deputada en situacións persoais" e pide a súa dimisión por "principios éticos e de transparencia", xa que "non é a persona adecuada para exercer as funcións de deputada".

Ademais da abstención de Villares, tampouco apoiaron a resolución os outros dous deputados, Davide Rodríguez e Paula Vázquez Verao, ambos os do sector que hoxe en día mantén a maioría do Consello.

Paula Quinteiro viuse envolvida na madrugada do sábado ao domingo nunha disputa coa Policía Local que realizaba un control nocturno por vandalismo. Cando os axentes quixeron identificar a unha persona que ía no seu grupo, segundo o atestado policial, a deputada "dificultou" este labor e interferiu esgrimindo o seu carné de parlamentaria, pero ela asegurou que unicamente quixo intermediar.

CONSELLO DAS MAREAS

Tras máis de tres horas de reunión, o Consello das Mareas, que contou con ausencias como a do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras --que á mesma hora participaba nun acto en Betanzos (A Coruña)--, tomou a decisión de pedir que Quinteiro deixe a súa acta como deputada.

Ás 22,30 horas, Gonzalo Rodríguez foi o encargado de informar sobre a decisión do órgano máximo de dirección entre plenarios e remarcou que "a intención" do Consello das Mareas non era someter a "un xuízo" a Paula Quinteiro.

Deste xeito, alegou que as explicacións ofrecidas pola deputada ante o Consello "non satisfixeron" as "esixencias de ética e tampouco de transparencia" coas que debe actuar "un representante da xente común e normal" que, proseguiu, non ha de valerse dos seus "privilexios" como parlamentaria.

Así as cousas, cren que os argumentos esgrimidos por Quinteiro sobre o sucedido na madrugada do sábado ao domingo non amparan "o uso da súa condición de deputada" nunha situación de índole "persoal".

Gonzalo Rodríguez argumentou que a decisión do Consello das Mareas corresponde a "implicacións políticas" e non persoais, como denunciaron os críticos coa dirección que abandonaron a reunión á media hora do seu arranque. Nesta liña, remarcou que o órgano de dirección do partido instrumental considera que Quinteiro "non é a persona adecuada" para continuar exercendo as funcións de deputada.

Así mesmo, dixo que a función do Consello das Mareas é "definir o estándar político" polo que debe rexerse o grupo parlamentario, ao que agora trasladan a petición de dimisión de Paula Quinteiro. Con todo, é a propia Quinteiro quen debe tomar a decisión de deixar ou non a súa acta e, en caso de continuar, facelo como membro de En Marea se os seus compañeiros non se opoñen ou se, pola contra, opta por irse ao grupo mixto.

O xerme de En Marea, a coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE) --formada por Esquerda Unida e Anova-- xa tivo que afrontar a perda de tres do nove deputados cos que arrincou a pasada lexislatura por diferentes circunstancias de orixe interna.

CRÍTICOS

Ademais, asegurou que a marcha do sector crítico da reunión deste venres produciuse cando Luís Villares expuña a proposta acordada polo grupo parlamentario, unha versión que contradi ao devandito por eles á súa saída do encontro.

En declaracións aos medios, Pedro Rivera 'Peyo' (Marea de Vigo) indicou que o motivo da súa marcha radicou nos "ataques persoais" a Quinteiro e censurou que a reunión se convertese nun "xuízo político" contra a deputada.

"Non tiña sentido seguir con esta farsa, con este xuízo político que se acaba de montar sen ningunha proba. Se cadra con intereses internos dentro do equilibrio de poder que se poida buscar dentro de En Marea", indicou Peyo Rivera acompañado por Iago Martínez (Marea Atlántica) e Rafa Dopico (Anova).

Así mesmo, engadiu que "a calidade democrática" que tiña a reunión do Consello "desparece ante os ataques persoais insidiosos" que, di, pronunciaron certas persoas.

REUNIÓN DO GRUPO

Antes da reunión do Consello, reuniuse o grupo parlamentario durante máis de dúas horas, após o que todos os seus membros, por acordo interno, decidiron gardar silencio sobre a proposta que se debatería despois na reunión do órgano político.

Paula Quinteiro tamén sen facer declaracións aos medios escoltada pola súa secretaria xeral en Galicia, Carmen Santos, e a deputada Luca Chao --que o pasado martes optou por non acudir á reunión na que a deputada tivo que dar as primeiras explicacións ante os seus compañeiros de grupo--.

Sen querer dar tampouco dicir nada publicamente, Carmen Santos remitiu á reunión do órgano de dirección e a un acto que ten convocado para este sábado, onde dixo que explicará a súa postura. Con todo, en días pasados xa manifestara que lle correspondía á propia Quinteiro decidir sobre a súa acta e valorou que a parlamentaria pedise desculpas no seo do grupo.

E de novo, como sucedeu este mércores, este venres o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, saíu do encontro do grupo esquivando aos medios. En toda a semana, evitou apoiar publicamente á súa deputada, pero finalmente apostou por unha postura intermedia, a que acordou o grupo, pero para a que non se logrou o respaldo da dirección política.