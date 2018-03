El PSdeG no estima el recurso de Ángel Mato para invalidar la asamblea del PSOE de Ferrol en la que se impuso Sestayo

24/03/2018 - 0:31

Aunque le da la razón sobre la asamblea, la dirección gallega insta a la ejecutiva de Sestayo a "armonizar" la vida interna del partido en Ferrol

FERROL, 24 (EUROPA PRESS)

La dirección del Partido Socialista en Galicia ha acordado no estimar el recurso presentado por el senador Ángel Mato en el que pedía impugnar la asamblea del PSOE local de Ferrol celebrada el pasado 30 de enero, en la que la exdiputada autonómica Beatriz Sestayo revalidó su cargo como secretaria general.

Entre otras cuestiones, en el recurso, la candidatura vencida hacía referencia al censo utilizado, a que tres papeletas fueron declaradas nulas, a la composición de la Mesa y al modo en que se desarrolló la votación que, según afirmaba, "no se ajustaba a los estatutos".

Al respecto, fuentes socialistas han explicado a Europa Press que, tras analizar punto por punto las cuestiones denunciadas por la candidatura vencida, la dirección gallega considera que el equipo de Mato no tiene la razón en esta reclamación. Así, entre otras cuestiones, avala que no se permitiese votar a dos personas, como así denunció la candidatura vencida, toda vez que, según los datos de la oficina del censo de Ferraz, uno de los casos tiene cinco devoluciones de cuotas y el otro seis. Es decir, que no están al día en los pagos al partido desde febrero de 2017 y noviembre de 2016, respectivamente.

Además, sobre las papeletas declaradas nulas, el PSdeG, siguiendo la normativa electoral, considera que no se pueden validar los sufragios en base a una interpretación de una voluntad.

Con todo, en su resolución de este viernes --día en el que finalizaba el plazo de 30 días hábiles que la dirección gallega tenía para responder al recurso--, "teniendo en cuenta la problemática" que atraviesa la Agrupación Municipal de Ferrol, la dirección del PSdeG insta a la ejecutiva del PSOE de Ferrol a "armonizar de forma definitiva la vida interna del partido en la ciudad" para poder afrontar las próximas elecciones municipales "con las máximas garantías".