Rajoy llama a elegir en Cataluña un candidato viable que evite elecciones

El encarcelamiento de Turull deja pendiente la investidura

Mariano Rajoy. Imagen: EFE

En la búsqueda de un nuevo presidente catalán no se ha cumplido el refrán de que a la tercera va la vencida, y el Gobierno central ve con incomodidad como se alarga la aplicación del 155, que pretendía breve cuando convocó las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Ayer, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, afirmó que no es partidario de que se repitan elecciones, sino de que se recupere la normalidad institucional, económica y social en Cataluña con la elección de un presidente de la Generalitat que no tenga cargas legales. "Da la sensación a veces de que no se quiere resolver el problema" al proponer candidatos a la investidura que están huidos o con causas judiciales pendientes, consideró en una rueda de prensa tras el Consejo Europeo de Bruselas, en la que opinó que "todo lo que sea excepcionalidad en lo institucional no es bueno", informó Ep.

Y es que la orden de prisión provisional dictada ayer por la tarde por Pablo Llarena contra Jordi Turull vuelve a dejar en el aire la investidura de un nuevo presidente catalán, ya que el encarcelamiento del que era el tercer candidato a la presidencia de la Generalitat propuesto por JxCat debía someterse hoy a la segunda votación del pleno del Parlament con el objetivo de obtener mayoría simple. Al cierre de esta edición, el pleno seguía convocado. Turull no logró ser investido en el pleno urgente convocado el jueves para intentar que ayer acudiese al Supremo ya elegido president, ya que la abstención de la CUP le impidió contar con la mayoría absoluta necesaria. Sin embargo, dicha sesión, que fue el primer intento de investidura más de tres meses después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, sirvió para iniciar la cuenta atrás, según la cual habrá una nueva convocatoria electoral si no hay consenso para elegir un nuevo presidente catalán en un plazo de dos meses.

Fue Mariano Rajoy quien convocó los comicios de diciembre, en virtud del artículo 155 de la Constitución y con el objetivo de devolver a la legalidad la política catalana, pero la intervención estatal se está alargando por la imposibilidad de iniciar la nueva legislatura, que daría por finalizada la aplicación del 155. Y los acontecimientos pueden volver a llevar al Gobierno español a firmar una nueva cita con las urnas para julio (ver gráfico). La primera opción de JxCat, Carles Puigdemont, no era un candidato factible al estar huido de la Justicia española, y el segundo propuesto, Jordi Sànchez, tampoco, al encontrarse en prisión provisional y no recibir permiso del juez. La elección de Turull como tercer candidato fue criticada por la oposición, al estar también investigado por el Supremo en la causa del procés, y su encarcelamiento de ayer confirmó sus recelos, puesto que supuso también su invalidación para optar al cargo.

Respecto al discurso del que fue conseller de Presidencia en el Pleno del jueves, en el que insistió en su disposición al diálogo con el Gobierno central, Rajoy repitió ayer que "siempre" ha estado dispuesto a ha-blar dentro de los cauces que marca la ley, y defendió que los políticos deben dedicarse a "resolver el problema y no crear otro".