El sector hotelero gallego espera la Semana Santa al borde del lleno tras un inicio "positivo" de año

24/03/2018 - 11:41

El sector hotelero gallego prevé una ocupación para Semana Santa que rozará el lleno completo en los días festivos, especialmente en aquellas zonas con mayor tradición de procesiones, una tendencia que sigue los datos "positivos" registrados desde inicio de año.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ponen de manifiesto los datos recogidos por el Clúster de Turismo de Galicia, que apunta a que la ocupación hotelera para la Semana Santa de 2018 estará por encima de la obtenida en 2017.

Aún con las cifras sin cerrar, y teniendo siempre presente que las reservas de última hora son cada vez más significativas, mejorar los datos de ocupación del pasado ejercicio supone situarse por encima del 90% de ocupación para los días festivos.

Los dos primeros meses del año ya fueron positivos para el sector turístico gallego, que registró cifras importantes, en la línea consolidada durante el pasado año.

INFLUENCIA METEOROLÓGICA

No obstante, la Semana Santa marca el inicio oficial de las grandes citas turísticas del año, que, para el Clúster, el sector aprobará con nota. A pesar de la influencia del frío en las primeras semanas del año, en las que también se han acercado a la Comunidad varios frentes, el inicio de la primavera ha supuesto una cierta "mejoría" meteorológica que los hoteleros confían en que se mantenga para la Semana Santa.

Los cielos despejados y el aumento de temperaturas están teniendo un efecto positivo en las reservas que, según han indicado a Europa Press desde distintos establecimientos, se han incrementado en los últimos días de forma "significativa".

No obstante, desde el Clúster recuerdan que los turistas, especialmente los viajeros españoles, se desplazan, de todas formas, en Semana Santa, buscando en Galicia "no solo el buen tiempo", si no paisajes, gastronomía, cultura o Camino de Santiago, entre otros elementos. La llegada de la lluvia podría afectar, no obstante, en mayor medida a los destinos de costa, especialmente a las Rías Baixas.

AUTORIZACIONES

Con el inicio del primer puente del año, la Xunta ha puesto en marcha también los permisos de acceso para recursos turísticos que registran una importante presión de visitantes en estos periodos. En otros, como es el caso de la Catedral de Santiago, se espera que vuelvan a reeditarse las largas colas de acceso.

Tanto en el caso de la Praia das Catedrais, en la Mariña Lucense, como en las Illas Cíes, es necesario que los visitantes se hagan con un permiso previo de acceso para evitar aglomeraciones. Para los días festivos ya está adjudicado un número importante de autorizaciones.

La afluencia que se espera, de hecho, es elevada en zonas como A Mariña, donde la importancia y tradición de la Semana Santa en Viveiro (Lugo) tiene a sus alojamientos prácticamente al 100% de ocupación; algo que también ocurre en Ferrol, donde su Semana Santa, de Interés Turístico Internacional, confía en atraer a unas 300.000 personas.

En el caso de Santiago de Compostela, la presidenta de la asociación local de hostelería, Sara Santos, ha explicado que las reservas rondan ya el 80%, a espera del incremento que supongan las de última hora.