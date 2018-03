El gobierno Vasco pide a ETA que colabore en esclarecer la desaparición de 3 gallegos en 1973

Vitoria, 24 mar (EFE).- El Gobierno Vasco ha hecho público hoy un informe que constata la "muy deficiente" investigación llevada a cabo en Francia y en España sobre la desaparición de tres jóvenes gallegos en 1973 y ha hecho un llamamiento a ETA y a quien conozca algo a que aporte información para esclarecer este hecho.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y los responsables de la redacción del informe, Bertha Gaztelumendi y Jon Mirena Landa, director del estudio y responsable de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, han presentado en rueda de prensa este trabajo.

El informe recoge todos los datos periodísticos y judiciales que se tienen de este caso no esclarecido, del que hoy se cumplen 45 años, y entre sus conclusiones remarca que hubo una investigación "muy deficiente" tanto en Francia como en España, tal y como ha indicado Landa.

Lo que se sabe, ha precisado, es que los tres jóvenes, Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge García Carneiro, residentes entonces en Irun (Gipuzkoa), comieron en sus casas ese 24 de marzo de 1973 y después de fueron a jugar una partida de cartas, tras lo cual cruzaron en coche la frontera con Francia, al parecer iban a ver una película.

La hipótesis que acumula más indicios sitúa la autoría de esta desaparición "bien en torno a ETA, bien en torno a un grupo de refugiados vascos, que se hubieran encontrado con estas tres personas en una taberna en alguna localidad" del País Vasco francés, ha precisado Fernández.

"No negamos nada, exponemos lo que existe", ha añadido el representante del Gobierno Vasco, quien ha precisado que no se puede afirmar "taxativamente" una autoría que los tribunales no han confirmado.

El informe establece que la versión periodista más extendida, aunque "poco solvente" por su constante variación, es que los tres jóvenes se dirigieron a Biarritz y fueron confundidos con policías españoles, les agredieron, los introdujeron en un coche, los mataron y los hicieron desaparecer.

Fernández ha indicado que el Gobierno Vasco apoya al "100 % el llamamiento" hecho ayer por la familia de Fouz Escobero para que ETA revele dónde se encuentran los restos mortales de los tres jóvenes.

"Por humanidad y por empatía con el sufrimiento de sus familias pedimos a quien disponga de cualquier dato o información" sobre lo ocurrido con estos jóvenes a que la comunique, ha afirmado Fernández, quien ha dicho que el Gobierno Vasco ha activado una dirección de correo electrónico (desagertuak@euskadi.eus) para ello.

Sobre la investigación llevada a cabo, el informe indica que a lo largo de 40 años se abrieron dos investigaciones judiciales y que ambas se cerraron. Landa ha explicado que sólo han tenido acceso a una de ellas, la llevada a cabo por el juzgado de instrucción 3 de San Sebastián, y que no ha sido posible conocer el sumario abierto en la Audiencia Nacional en 2005.

Landa ha afirmado que en la actuación del juez instructor de San Sebastián han observado que parece que "no quiere buscar", que actuó con el "freno echado" y que ni siquiera envió una comisión rogatoria a Francia.

Además ha añadido que año después el juez se declaró "de manera sorpresiva y abrupta" no competente y archivó el caso "sin una motivación".

También ha constatado lo complicado de un suceso donde algunas informaciones periodísticas incluso apuntaron a la "construcción policial de alguno de los datos" aportados.

En resumen, el informe denota "falta de interés" y de "contraste" entre las informaciones periodísticas y las actuaciones judiciales y sus autores precisan que aunque no da una respuesta a las familias sí puede contribuir a conocer mejor esta triple desaparición y facilitar el trabajo de otros investigadores.

Así, Fernández ha asegurado que este trabajo es un acto de "reconocimiento institucional" a las familias de estos tres jóvenes, por el "daño injusto sufrido, agravado por el olvido padecido".

Este estudio es el segundo que se presenta después del elaborado sobre la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur". Ambos forman parte de una serie denominada "informes monográficos y estudios de caso" que cada año abordará sucesos concretos o monografías relacionadas con la historia reciente de violencia en el País Vasco