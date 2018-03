Domènech pide un amplio "frente democrático por la defensa de las libertades"

24/03/2018 - 13:24

El portavoz de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, pidió este sábado en el Parlamento de Cataluña un amplio "frente democrático en defensa de las libertades" no solo de los catalanes sino de todos los españoles, desde la CUP al PSC y desde Omnium hasta CCOO.

Lo dijo en su intervención en el turno de palabra abierto por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, tras suspender la segunda votación de investidura como presidente de la Generalitat, Jordi Turull, en prisión preventiva.

Domènech coincidió con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en que es necesario entender todos los sentimientos y en que España no es solo Mariano Rajoy, pero tampoco quienes le apoyan en el Congreso de los Diputados.

Desde las diferencias, dijo, es necesario enfrentar el actual "momento absolutamente terrible que estamos viviendo" con una decisión "injustificada" de enviar a prisión preventiva a quienes han defendido determinadas ideas.

"No creo que nadie viva estos momentos sin dolor", afirmó, por las "heridas" a un país que ya tiene muchas, ya que se están juzgando "voluntades e ideas, no hechos". "Aquí no hay justicia ni nada que se le parezca", sentenció, sino la voluntad de "apartar ideales políticos y sociales de la vida pública" y aplicar la "lógica de vencedores y vencidos, que es la peor que se puede vivir en democracia".

De hecho, se mostró convencido de que se les procesa por delito de rebelión porque es el único con el que se les puede inhabilitar, y para ello se recurre a una violencia "que nunca existió".

Recordó que Amnistía Internacional ha pedido la salida de prisión de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart, y llamó a una respuesta "lo más amplia y transversal posible, hasta lo imposible" en Cataluña y en España, que requiere de todos "grandísima generosidad" y el impulso desde el Parlamento, la única institución que representa a todos los catalanes.

Se dirigió a los independentistas para emplazarles a formar gobierno con la premisa de que si no lo consiguen "no pasa nada" pero habría que abordar posibles mayorías alternativas transversales, "amplias y progresistas". En las horas "más oscuras de nuestra historia", concluyó, "no nos podemos permitir que Cataluña sea derrotada".

