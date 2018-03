Fernández (Podemos) propone un "cambio de modelo productivo" que facilite "fijar" población en la Comunidad

24/03/2018 - 14:32

El acto 'Hay futuro en Miranda y Las Merindades' ha puesto el foco de Podemos en las carencias y el potencial a desarrollar en el noreste de la Comunidad, con especial incidencia en Burgos y Miranda de Ebro, y se ha destacado la necesidad de un "cambio productivo" que propicie la creación de empleo "de calidad" para fijar población en la Comunidad, según ha indicado la formación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 24 (EUROPA PRESS)

Bajo el título 'Nuevo modelo productivo, empleo e industria', representantes de la formación morada en el ámbito local, autonómico y nacional, se han reunido en Miranda de Ebro para deliberar acerca de las causas y consecuencias que han contribuido a generar la realidad actual del municipio burgalés. Han completado la mesa de ponentes el secretario general autonómico de Podemos, Pablo Fernández, los procuradores en las Cortes Laura Domínguez y Félix Díez, el diputado Miguel Vila y Jorge Moruno como miembro del Consejo Ciudadano Estatal.

El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado convencido de que en Miranda de Ebro habrá "futuro" porque desde la formación se plantean "alternativas reales y factibles", dirigidas a un "cambio del modelo productivo" basado en el impulso al I+D+i.

Así, Fernández ha asegurado que el empleo creado a partir del apoyo a la I+D+i contribuirá a establecer empleos "de calidad", lo que a su vez invita a "desarrollar un proyecto vital digno" sin que sea necesario abandonar la población de origen. En ese sentido, ha criticado que el Partido Popular se comprometiera en 2017 a financiar el I+D+i con 336 millones de euros, de los que sólo se reflejaron 224 en los Presupuestos y se ejecutaron finalmente 57 millones, el 17 por ciento de lo comprometido.

Fernández tampoco ha olvidado la situación de los 134 trabajadores de la empresa Siemens-Gamesa, de los que 32 han sido reubicados fuera de Miranda de Ebro; ni el Plan de Reindustrialización que no incluye el acceso ferroviario al Polígono Industrial de Ircio o la falta de gratuidad en la conexión entre Miranda, Burgos y la Meseta a través de la A1. Asimismo, ha calificado de "abandonado" el Centro Tecnológico Miranda de Ebro, que podría estar "a la vanguardia" en Castilla y León si se contara con "voluntad política".

Por su parte, la ponente Laura Domínguez ha hecho especial hincapié en el "nicho" de empleo dependiente del sistema de dependencia. La procuradora por Burgos en las Cortes de Castilla y León ha defendido que es necesario un nuevo modelo de producción enfocado en fijar empleo y población, atendiendo a las características demográficas de la región. Domínguez, también miembro el Consejo Ciudadano Autonómico, ha recordado que "sólo en Miranda de Ebro, las residencias generan en torno a 300 empleos, a los que se suman los originados por las ayudas a domicilio, cuidados en el entorno familiar y centros de día".

El procurador por Burgos Félix Díez, ha destacado que el acto celebrado se ha llevado a cabo "por desgracia", a consecuencia de "las políticas del Partido Popular" a nivel local, autonómico y nacional. En ese sentido se ha referido al "enorme potencial" de Miranda de Ebro como una de las zonas históricamente más industrializadas de España, pero que continúa perdiendo población y sufriendo un "desmantelamiento del sector productivo".

En su intervención como miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Jorge Moruno ha ofrecido un marco general para explicar "la pérdida de nivel de vida" y la "expulsión de población" de ciertas zonas. En esa línea, Moruno ha defendido que la crisis intensificó un proceso pernicioso que ya ocurría desde hacía tiempo y que parte de las actuaciones de los agentes económicos en esferas que trascienden a la Comunidad.

Por último, el diputado Miguel Vila ha defendido la necesidad de liberalizar la autopista A-51, así como garantizar su gratuidad a todos los usuarios, lo que contribuiría a limitar la carga de transporte que soportan en la actualidad las carreteras nacionales. No obstante, ha admitido no sentirse optimista al respecto, ya que en el ámbito estatal "no se dice mucho" al respecto.

Tras el acto, se ha procedido a inaugurar la nueva sede de Podemos en Miranda de Ebro. El secretario general de Podemos en Castilla y León ha sido el encargado de cortar la cinta inaugural, tras lo que ha asegurado estar convencido de que "el cambio llegará a Miranda de Ebro en 2019 y al país en 2020".