Guanyem Ibiza considera "indignante" y "fuera de lugar" el encarcelamiento de más políticos catalanes

24/03/2018 - 14:46

La formación Guanyem Ibiza ha considerado "indignante" y "fuera de lugar" el encarcelamiento de este viernes de políticos catalanes.

IBIZA, 24 (EUROPA PRESS)

Según han destacado en un comunicado, que el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, así como consellers y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entren en prisión "es un fracaso total y absoluto de la política y una muestra más de una deriva judicial que no da una justa respuesta a una situación que necesita soluciones dialogadas y no represivas".

Para Guanyem Ibiza, "es un día triste para la democracia y para todos los que creemos en la fuerza de las ideas defendidas sin violencia".

Asimismo, han emplazado al resto de partidos y entidades democráticas a unirse en un frente común de rechazo a "esta deriva", ya que no se trata más que de "defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos", han concluido, añadiendo que el derecho a la libertad de expresión últimamente se ve en peligro con condenas a humoristas o raperos.