La "discriminación laboral" de las rederas gallegas llegará al Senado de la mano de Compromiso por Galicia y PNV

24/03/2018 - 14:57

La "discriminación laboral" de las rederas gallegas, un colectivo que agrupa a cerca de 700 trabajadoras, formará parte de iniciativas que se presenten en el Senado, de la mano de PNV y Compromiso por Galicia, en las que se dará traslado de reclamaciones como la exigencia de que se aplique un coeficiente reductor de la edad de jubilación o la necesidad de reconocimiento de enfermedades laborales.

Compromiso por Galicia ha entregado este sábado en Santiago a la Federación de Redeiras de Galicia el Premio a la Mujer Comprometida 2018, que ha recogido la presidenta de la entidad, Verónica Veres Tasende, en un acto en el que ha intervenido el Senador del PNV José María Cazalis, exalcalde de Lekeitio, y en el que se ha abordado la "penosa" situación de un colectivo "imprescindible" para el sector del mar.

La "discriminación laboral" a la que han aludido durante el encuentro se refleja en hechos como la exclusión del colectivo de rederas de los conceptos de coeficiente reductor de la edad de jubilación, que se aplica a los colectivos vinculados al régimen especial del mar.

En declaraciones a Europa Press, el senador del PNV se ha comprometido por ello a seguir "luchando" por los derechos de las rederas de toda España para frenar su situación de "invisibilidad", y atendiendo también a las particularidades del colectivo gallego, el mayor de toda España.

La discriminación que, históricamente, se ha reflejado en la "falta de formación" o en la dificultad para el reconocimiento de las enfermedades profesionales tiene uno de sus puntos más graves en "la discriminación de que sea el único subsector de la pesca que no tiene reconocido un coeficiente de reducción en la jubilación", sea "el que sea", ha añadido.

"Evidentemente no va a ser el mismo coeficiente reductor que el personal embarcado, pero si los buceadores, los estibadores, las mariscadoras, o hasta los administrativos de las Cofradías lo tienen, parece razonable que este subsector también lo tenga", ha añadido el Senador, que ha reivindicado que "por lo menos se les trate con las mismas condiciones" y no sirva "escudarse, para no hacer nada, en que es un subsector que ha estado callado y a la sombra durante muchos años".

La situación de precariedad de las rederas, que se arrastra desde hace décadas, ha mejorado en los últimos años pero gracias, ha puntualizado Cazalis, a "ellas mismas" porque "a ellas ha sido a quien se les ha exigido que den pasos para ser reconocidas como colectivo", asociándose, formándose e integrándose en "un colectivo tan masculino como el de las Cofradías", pero sin que eso haya supuesto el retorno previsto en cuestiones laborales.

Pero además del coeficiente reductor, otro de los caballos de batalla de las rederas es el reconocimiento de las enfermedades profesionales, y en este sentido, se apunta hacia la responsabilidad de los gobiernos autonómicos.

"Tenemos reconocidas las enfermedades laborales, pero muchas veces hasta tenemos que llevar nosotras el código que lo dice, si está reconocida como enfermedad el túnel carpiano no tendríamos que demostrarlo, se tendría que aplicar directamente", ha añadido Verónica Veres Tasende.

Las "penosas" condiciones laborales lastran así, ha lamentado Verónica Veres, a unas trabajadoras "insustituibles", que tratan de normalizar su situación. "Las rederas antes aguantaban hasta los ochenta en condiciones infrahumanas de artrosis pero tenemos que empezar a valorar lo que valemos, no hay relevo generacional porque no hay condiciones de trabajo", ha denunciado.

En esta línea, el senador del PNV ha explicado que "parte de la penosidad también es que tengas que trabajar en el momento en el que llega la red, porque hay que repararla en ese momento y que no se puede aplazar. No puede decir hay seis redes y se van haciendo, y eso hay que transmitirlo a quien tiene que saberlo".

Por este motivo, las reclamaciones de las rederas se incluirán en iniciativas que presente la formación política PNV, la "hermana mayor" de Compromiso por Galicia, según la ha denominado el propio Juan Carlos Piñeiro Docampo, secretario xeral de CxG.