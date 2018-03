La asociación de prensa Amic pide parar la "espiral enloquecida" del Estado

24/03/2018 - 15:33

La Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) ha afirmado este sábado en un comunicado que hay que parar el "espiral enloquecido de un Estado cada vez más autoritario" tras el encarcelamiento provisional este viernes del que ha sido candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"No han servido para nada las manos tendidas, no han servido para nada los llamamientos a la moderación, no ha servido de nada el pacifismo radical, no han servido de nada las explicaciones ante el juez", según la entidad.

Ha considerado que el sistema político y judicial español ha decidido que "la mejor manera de afrontar las aspiraciones democráticas de la sociedad catalana es la ocupación de las instituciones y la represalia contra líderes políticos y sociales", y ha criticado la detención y posterior cese del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, y que condicionen el debate de investidura, según Amic.

La entidad ha defendido que "Madrid tiene que sentarse a la mesa" por necesidad política y social, y por responsabilidad para recuperar la confianza en el futuro, pero que la condición previa es parar la represión, según han afirmado.

Amic (antigua ACPG) se creó 1997 y agrupa 295 medios de comunicación, de los cuales 116 son de prensa gratuita con una tirada conjunta superior al millón y medio de ejemplares, 15 de prensa de pago con una tirada conjunta entorno a los 60.000 ejemplares y 164 son medios digitales que conjuntamente superan los ocho millones y medio de usuarios únicos mensuales.