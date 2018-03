Míriam Hatibi desmonta estereotipos racistas actuales en el libro 'Mírame a los ojos'

24/03/2018 - 16:13

Celebra que se incluyeran peticiones antirracistas en el Día de la Mujer

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La activista Míriam Hatibi identifica y desmonta los estereotipos y discriminaciones racistas actuales a través de su experiencia en el libro 'Mírame a los ojos' (Plaza & Janes, La rosa dels vents): "No podemos pensar que el trabajo ya está hecho", ni siquiera en sociedades que pueden considerarse más abiertas, como la catalana.

"Sé que para mí no veré el final del racismo", ha reflexionado en una entrevista de Europa Press, en la que ha abogado por avanzar en la normalización de la diversidad hasta el punto en que ya no sea necesario hablar de ello, así como de desmontar creencias como las que consideran inmigrantes a hijos de éstos que han nacido en el país.

En el libro, Hatibi (Lleida, 1993), ofrece a los lectores un espejo en el que mirarse e identificar las creencias y actitudes racistas que tengan interiorizadas, a menudo en forma de superioridad, a la vez que se sincera sobre cómo vivió el proceso de tomar conciencia sobre cómo algunas personas la calificaban de "diferente", a pesar de haber nacido en el mismo lugar.

Uno de estos momentos fue cuando pasó de la escuela al instituto, en primer curso de Secundaria, cuando conoció a una compañera nueva y, al descubrir que era de origen marroquí --donde nacieron sus padres--, le dijo: "Ay, creía que eras normal".

LUCHAS COMPARTIDAS

Ha dicho que estos estereotipos se pueden extrapolar a los que sufren otro tipo de diversidades, como podría ser la funcional: "En todas hay prejuicios, y creo que se aprende mucho de las luchas de unas para aplicarlas a las otras, y se aprende mucho sobre cómo cada una afecta a otras discriminaciones", ha concluido.

Ha celebrado que en la manifestación del Día Mundial de la Mujer Trabajadora se incluyera la reivindicación favorable a la diversidad y contra el racismo: "En este sentido sí que hay un cambio, el hecho de que se está dando más voz y más espacio a otro tipo de mujeres que, además de las discriminaciones que sufren todas, sufren otras añadidas, como por ser negra, ser pobre o ser gorda".

En el libro, Hatibi critica que se asocie el hecho de ser musulmán a ser extranjero: "Hay personas que no son de familia musulmana, y que en un momento de su vida han decidido escoger el Islam como opción de vida. En ese momento se empieza a hablar de ellas como si fuesen de fuera".

TRAS EL ATENTADO

En el libro relata cómo vivió el atentado de Barcelona del 17-A, tras el que apareció en medios de comunicación como portavoz de la Fundación Ibn Battuta y representante de la comunidad musulmana, contra la islamofobia que temían que surgiera, y ha dicho que dio la cara porque, aunque no tuviera la culpa de lo ocurrido, se manipulaba el mensaje y se culpaba a la comunidad.

"Una voz como la mía no se había oído nunca", ha reflexionado, y ha lamentado sobre la falta de visibilización de la diversidad en medios de comunicación.

También ha deplorado que los inmigrantes no puedan votar, y ha reflexionado sobre la lentitud que afrontan para obtener la nacionalización, con años de espera que varían según el país de origen, y a lo que se suma la tardanza en obtener cita en Extranjería: "A menudo acaban siendo 15 años en los que estás viviendo aquí y no has podido elegir a tus representantes".