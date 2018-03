La Plataforma de Empresarios de Melilla pide a Imbroda y Barkani soluciones para la frontera con Marruecos

24/03/2018 - 16:49

La Plataforma de Empresarios de Melilla, que el jueves protagonizó la mayor manifestación de empresarios y comerciantes de la ciudad autónoma para pedir que solucione el mal funcionamiento de la frontera con Marruecos por el perjuicio que está ocasionando a sus negocios, ha pedido al presidente y al delegado del Gobierno, Juan José Imbroda (PP) y Abdelmalik El Barkani (PP), respectivamente, que atiendan las reclamaciones y que "escuchen la voz que ha sonado fuerte en las calles de Melilla, y que vuelvan a contar con la Plataforma de Empresarios, que sólo quiere que se solucione ya el problema que las decisiones políticas han ocasionado".

MELILLA, 24 (EUROPA PRESS)

A través de un comunicado de prensa, y ante las acusaciones del Gobierno de la Ciudad de que el principal partido de la oposición está detrás de estas protestas, han asegurado que "ni tenemos intereses políticos, ni somos peleles de nadie". "Somos empresarios, cada uno con sus ideologías y sus aspiraciones, con sus propios problemas y su forma distinta de trabajar, pero con un denominador común, el mal funcionamiento de la frontera", afirman.

Asimismo, han aclarado que el que la Confederación de empresarios de Melilla (CEME) diga que no ha estado presente ni les ha acompañado "no es del todo cierto". "No ha estado su presidenta (Margarita López Almendariz) y sus allegados en la Junta Directiva, según ella, por no haber sido invitada". "Pero lo cierto es que las dos organizaciones más importantes de dicha confederación, como son Acome (comerciantes) y Hostelería, junto a la asociación Acsemel (comerciantes de la frontera), han sido los convocantes y han arrastrado a más del mil empresarios a salir a la calle".

También ha indicado que "la falta de apoyo y ausencia de los sindicatos (UGT y CCOO) en la manifestación no significa que los trabajadores que dicen representar se hayan quedado al margen. Se ha podido ver a numerosos empleados de todos los sectores y afiliados a organizaciones varias marchando para reivindicar una Melilla mejor. Incluso ha estado a nuestro lado en las protestas más de un representante sindical".

Por todo ello, han dirigido el siguiente mensaje a Juan José Imbroda y Abdelmalik El Barkani. "Señor presidente de la Ciudad Autónoma y señor delegado del Gobierno en Melilla: deseamos de todo corazón que atiendan nuestras reclamaciones, que escuchen nuestra voz que ha sonado fuerte en las calles de Melilla, como nunca antes se había visto, y vuelvan a contar con esta Plataforma de Empresarios de Melilla que sólo quiere que se solucione ya el problema que las decisiones políticas han ocasionado".

En este sentido, han admitido que "todo es mejorable y todos queremos lo mismo, ustedes y nosotros. Y lo creemos porque no entenderíamos nunca que nuestros gobernantes quisieran acabar con nuestra forma de subsistencia y con nuestro tejido empresarial".

Por último, han recalcado a Imbroda y El Barkani que "volvamos a trabajar juntos, olvídense de falso orgullo y de la prepotencia. Acepten nuestra colaboración y no se sientan agredidos, ni personal ni políticamente, por los empresarios. Rememos todos en la misma dirección por una Melilla mejor".