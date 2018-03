Más de 300 profesionales de 17 países asisten a un congreso internacional sobre la generación 'Smartphone'

24/03/2018 - 17:50

El evento se ha celebrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Más de 300 profesionales procedentes de 17 países han asistido a la tercera edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento (Cicyp), centrado en la generación 'Smartphone' y sus nuevas formas de comunicación a través del teléfono móvil.

Este congreso ha tenido lugar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) y ha estado organizado por el Laboratorio de Estudios en Comunicación (Ladecom), de la US, y el grupo Comunicar, de la Universidad de Huelva (UHU).

Esta edición se ha centrado en la generación 'Smartphone' y sus nuevas formas de comunicación a través del teléfono móvil. Los directores del congreso han sido los catedráticos Ramón Reig (US), Ignacio Aguaded (Universidad de Huelva) y la decana de la Facultad de Comunicación, María del Mar Ramírez (US). Asimismo, ha estado coordinado por la doctora Rosalba Mancinas Chávez (US).

El congreso ha contado con más de 469 trabajos enviados desde todas partes del mundo, con especial incidencia en España, seguido de Perú y México. Además, han asistido profesionales de Colombia, Portugal, El Salvador, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Irán y Cuba, entre otros.

Asimismo, han tenido lugar 29 simposios que han alcanzado a otras materias como el cambio climático, los movimientos populistas en Europa, la educación y la cultura, la publicidad y las relaciones públicas, entre otros.

Al igual que en las dos ediciones que le preceden, el III Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento ha abogado por la multidisciplinariedad y el pensamiento crítico, "de ahí que hayan tenido cabida otros simposios" donde se incluye el análisis del discurso, la perspectiva de género y el papel del poder y la democracia en la Sociedad de la Información. Asimismo, los organizadores han asegurado que también ha incluido "una mirada desde la educomunicación y las tendencias en investigación en comunicación en la era digital".

Además de todos estos simposios, se han celebrado de forma paralela sesiones plenarias y mesas redondas enfocadas al uso del móvil que hacen los jóvenes, "principalmente a la hora de comunicarse, todas ellas desde un punto de vista crítico que ayuden a comprender cómo las nuevas tecnologías han cambiado las formas de interacción social".

En estas conferencias han participado importantes investigadores de universidades de toda España como la doctora Concepción Medrano (Universidad del País Vasco), la doctora Charo Sádaba (Universidad de Navarra), el doctor Joan Ferrés (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) o el doctor Jesús Bermejo (Universidad de Valladolid), entre otros.

En total, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha dispuesto de hasta 17 salas para el desarrollo de esta actividad académica que se inició el miércoles y ha concluido este pasado viernes.