'Tabib' y 'Gaza', galardonadas con los premios a Mejor Corto y Mejor Documental en la novena edición de Fecicam

24/03/2018 - 20:19

El Festival de Cine de Castilla-La Mancha (Fecicam) ha celebrado este sábado la gala de clausura y entrega de premios de su novena edición, en la que 'Tabib', de Carlo D'Ursi, ha sido reconocida con el premio al Mejor Corto y 'Gaza', de Julio Pérez y Carles Bover, ha obtenido el galardón a Mejor Documental.

CIUDAD REAL, 24 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Adriana Adeva ha ganado el premio a Mejor Directora Joven por 'Las jaras' y 'La Cena' de Juanra Fernández, ha sido reconocida como Mejor Producción. Del mismo, según ha indicado el festival en nota de prensa, 'Into the night', de Marko Montana, ha sido premiado como Mejor Videoclip; 'Caronte', de Luis Tinoco, como Mejor película Nacional; y 'A whole world for a little world', del francés Fabrice Bracq, como Mejor Película Internacional. El premio a Mejor Interpretación ha sido para Josean Bengoetxea, por 'Tabib', Ana Ruiz García por 'Las jaras', y Mireia Chambó, por 'El mal amor'.

Además de estos premios, el premio para Mejor Película Infantil Babycamha ha recaído en 'Y 50!' de Daniela Iglesias González, Ana Belén Martínez Chacón, Denis Ágata Sánchez-Herrera, Sol Ariadna Sánchez-Herrera Penayo, Ismael Sánchez Navarro, Pedro Orellana Caballero y Bruno Ezequiel Alarcón Suárez; y el premio del Público ha sido concedido a 'Siguiente', de Gonzalo Gómez-Ullate y Víctor Salmerón.

En una ceremonia muy ágil, divertida y visual, presentada por Margarita Blurk, los asistentes han disfrutado de esta fiesta del cine castellanomanchego, con la presencia de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; el vicepresidente de la Diputación, David Triguero; Enrique Jiménez Villalta, en representación de la Consejería de Educación del Gobierno regional; así como el vocal de Dirección Artística de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Koldo Vallés; y los directores del Festival, Marina González y Alvar Vielsa.

Ambos directores se han mostrado muy satisfechos tras una edición en la que "el público ha respondido en las proyecciones, lo que hace pensar que la calidad de la selección de películas ha sido muy buena, que es lo más importante, en definitiva, además de las sinergias establecidas entre directores y equipos del mundo del cine".

La alcaldesa de Ciudad Real, por su parte, ha valorado la importancia de un Festival "con un peso del que habla el hecho de que hayan participado 1.500 cortos", antes de reafirmar el apoyo del Ayuntamiento a la cultura y a un Festival como Fecicam. "Ciudad Real es cultura, es cine y es cortometraje", ha afirmado, por lo que se ha comprometido a continuar apoyando a un Festival que, ha asegurado, quiere que sea "una de las señas de identidad de Ciudad Real".

Por su parte, David Triguero ha puesto en valor que "esta edición ha crecido y también el compromiso de la Diputación va a seguir creciendo con el mundo de la cultura" y, de manera especial, ha señalado que en el décimo aniversario de Fecicam "la Diputación hará un esfuerzo para que el festival siga en la misma línea de avance".

Por último, Jiménez Villalta ha transmitido el apoyo del Gobierno regional al Festival, una muestra que ha comprobado que "goza de muy buena salud y que impulsa la dinamización económica y cultural de la provincia".

Los premios han requerido la difícil deliberación de su jurado, compuesto este año por el director de cine socuellamino Juanfer Andrés, la jefa de Producción Ajena de CMMedia, Ana Ribera García-Rubio; el actor ciudadrealeño Juan Salcedo y el director Jesús Calzada, miembro del Departamento de Arte de la productora cinematográfica El Deseo.

MEJORES TAPAS Y CÓCTELES

Durante la gala también se han entregado los premios a las mejores tapas y cócteles propuestos por los diez establecimientos participantes en la VII Ruta del Pincho de Cine y Copas hasta el amanecer, coordinado este año por Javier Martínez, de Pámpana Full Publicity. Este año, el Mejor Pincho Independiente ha sido para 'Nostalgia', de Latitud; el Mejor Pincho Encuadre ha ido a parar a 'Candy', de La Tunanta; y el Mejor Pincho Underground lo ha recibido 'Planet Terror', de Soga.

En cuanto a las copas, la Mejor Copa Telefilm se la ha llevado 'La vida color de rosa', de La Posada del Sol; la Mejor Copa Climax ha sido para 'V de Vendetta', de Soga; y finalmente la Mejor Copa Rush la ha conseguido 'Foor rooms', de Living Room.