El PSOE insta al Gobierno a que obligue a todos los autobuses escolares a llevar cinturón de seguridad

25/03/2018 - 12:22

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Gobierno que obligue a todos los autobuses escolares a llevar cinturón de seguridad, así como la instalación de un dispositivo que no permita arrancar el vehículo en caso de que el conductor dé positivo en consumo de alcohol.

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

La diputada del PSOE por Málaga Begoña Tundidor presentó la pasada semana una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso ante la "sorpresa" de que esta medida no estuviese aún implantada. "Para los autobuses fabricados después de 2007 sí es obligatorio, pero no para los anteriores; y hay todavía bastantes de antes de esa fecha".

Por ello, instan a modificar el Reglamento General de Circulación para "impedir que por nuestra red viaria, en los vehículos de más de nueve plazas, se pueda trasladar a menores sin ningún sistema de retención infantil homologado".

Tundidor ha explicado que en España, el 40 por ciento de los autobuses escolares y de transporte de menores continúan circulando actualmente sin disponer de cinturones de seguridad ni de sistema de retención alguno.

Además, ha apuntado que, de los 24.078 sometidos a control por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 11.957 autobuses fueron denunciados por no disponer de la autorización especial para transporte escolar, por deficiencias en las puertas de servicio y emergencias o en sus dispositivos de accionamiento.

En Málaga, un total de 24.727 escolares de desplazan en este tipo de transporte, ha resaltado la diputada socialista, estableciendo que "se trata de una cifra a tener en cuenta". Además, ha puesto en valor que "no haría falta cambiar los autobuses, sino instalar dispositivos de seguridad homologados", algo que "no sería un gasto excesivo para la empresa".

En declaraciones a Europa Press, la también portavoz adjunta de Seguridad Vial en el Congreso ha destacado la "necesidad" de "crear conciencia" y "dar a conocer lo que ocurre, teniendo en cuenta que se está aumentando mucho el transporte escolar y que la seguridad de los niños debe estar por encima de todo".

Tundidor ha señalado que 2023, momento en que la normativa obligará a los autobuses que transporten niños a llevar cinturón de seguridad adaptado, es una fecha "excesivamente lejana" y esperar hasta entonces lo ha considerado "una barbaridad".

Por otra parte, la socialista ha subrayado que ha habido "problemas" en relación con "conductores que estaban ejerciendo su trabajo con niveles de alcohol altos". Por ello, también en la PNL han propuesto incluir en el Reglamento de Circulación la obligatoriedad de implantar en los vehículos de transporte escolar sistemas que impidan arrancar el vehículo si el conductor supera la tasa legal de consumo de alcohol.

Para la diputada del PSOE por Málaga, dicha tasa, en estos casos, "debería ser nada", apostillando que "lo ideal" también sería incluir la detección de drogas, pero en este dispositivo "no es posible" ya que las drogas se quedan durante más tiempo en el organismo y, por tanto, "no podríamos saber si el consumo se ha dado en el momento" aportando un dato "que no sería real", ha lamentado.