Plantilla de metro lamenta que la empresa "no quiere llegar a un acuerdo real" y no piensa en sus trabajadores

25/03/2018 - 13:20

La plantilla del metro de Málaga, que mantiene una huelga en Semana Santa, ha lamentado este domingo que la empresa "no quiere llegar a un acuerdo real" y han añadido, tras aclarar que los empleados no pueden estar de acuerdo en algunos puntos de la propuesta de la empresa, que ésta "hace un enfoque sin pensar en las necesidades de sus trabajadores".

Además, han pedido a Metro Málaga que "hagan un ejercicio de transparencia y que no intenten enfrentar a la sociedad malagueña con operadores y técnicos, que son las verdaderas víctimas de este conflicto".

Así, los trabajadores han criticado que "es muy fácil hablar de grandes cifras y decir que no llegamos a un acuerdo", como manifestó Metro Málaga el pasado viernes, al tiempo que han incidido en que "no han sido los trabajadores del metro los que han roto las negociaciones".

En este punto, han señalado, en primer lugar, que son los trabajadores los que no entienden "que habiendo presentado una propuesta económica, menor a la que la empresa propone, la empresaria la rechace", lamentando que la empresa "camufla su subida salarial --más generosa en principio-- en variables de dudoso interés general".

"No es solo cuestión de dinero", han afirmado los trabajadores en un comunicado, al tiempo que han añadido que "cualquiera que conozca a algún trabajador de metro de Málaga conoce nuestras condiciones y nuestras dificultades para conciliar con las familias", precisando que "es por ellos, por nuestras familias, por los que hemos iniciado esta situación".

Por otro lado, han añadido que los trabajadores de metro "no pueden estar de acuerdo en muchos de los puntos que la empresa ofrece como propuestas", siendo una de ellas que "premia el no absentismo, tanto individual como colectivo. No se puede elegir cuándo una persona se pone enferma, o cuándo se va a sufrir un accidente, o cuándo un hijo se opera, o una madre se muere".

"Son variables --han continuado-- que no dependen de la buena voluntad de nadie, ni de la actitud frente al trabajo. Y en una plantilla de más de 130 personas, ¿cómo evitar que cualquiera de estas situaciones se den?", se han preguntado, añadiendo, además, que "si esto ocurre, nuestros salarios se verían mermados en casi un 70 por ciento durante tres meses".

De igual modo, los trabajadores han asegurado que "tampoco necesitamos que nos premien porque aumente el número de viajeros", ya que, a juicio de la plantilla, "merecen el mismo trato y respeto un pasajero que entre en nuestras instalaciones o 20". En este punto, han agregado que no depende de los trabajadores que el suburbano malagueño "llegue al centro de Málaga o no, que será lo que realmente condicionará el número de pasajeros".

Otro de los puntos a los que se han referido los trabajadores, según señalan, es que "nos quieren dar extras por idiomas ya aprendidos, se agradece, pero preferimos que se nos facilite el mejorar en otros idiomas o el aprendizaje de nuevos, en vez de ser premiado por tenerlos ya adquiridos, algo que ya se valoró al entrar a trabajar en Metro Málaga", añadiendo que "sin embargo, los turnos que tenemos sí dificultan el poder matricularnos en ningún curso para obtener ese plus, o para formarnos y mejorar en otros aspectos".

"Estas y otras muchas razones nos han mostrado que la empresa no quiere llegar a un acuerdo real", han lamentado, criticando que "hace un enfoque sin pensar en las necesidades de sus trabajadores".

Los trabajadores han añadido que el comité ha planteado una propuesta "que se ajusta mucho, que son unos mínimos, con los que la inmensa mayoría de operadores y técnicos estarían de acuerdo", precisando que "son los mínimos que una empresa que trabaja a turnos debe contemplar", aludiendo, entre otros, a conceptos como turnicidad, tiempo de servicio, una nocturnidad "adecuada", y una compensación "real" de días festivos trabajados, un mínimo de horas seguidas de trabajo, y unos descansos adecuados. En suma, han afirmado: "Son necesidades reales de esta plantilla".

Por otro lado, los trabajadores han señalado que "quieren un futuro mejor, con mejores condiciones que faciliten sus vidas en familia", criticando que "tergiversar la realidad y distorsionarla de la forma que ha hecho nuestra dirección" es "sólo otra muestra más de la distancia que están tomando con el gran peso de la plantilla".

También sobre las declaraciones de la empresa, los trabajadores han lamentado que hacen referencia a que "estamos por encima de la media de los trabajadores malagueños", criticando la plantilla "el auténtico ejercicio de demagogia" y han pedido a la empresa "que ya que da estas cifras, que también diga que los jefes, encargados, directores de Metro Málaga no solo están por encima de la media de los malagueños si no que está por encima de la media del sector en todo el país cobrando sobresueldos que llegan alcanzar los 500.000 euros".

"Que hagan un ejercicio de transparencia y que no intenten enfrentar a la sociedad malagueña con operadores y técnicos, que son las verdaderas víctimas de este conflicto", han defendido, aclarando que hemos llegado hasta aquí por nuestras familias, por nuestros hijos, y porque confiamos que esta empresa crezca y sea un ejemplo real de empresa conciliadora y justa".