Pedro Sánchez, sobre la oficialidad del asturiano: "Hay que respetar las decisiones de los Congresos"

25/03/2018 - 14:47

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado sobre la oficialidad del asturiano que va a respetar la decisión del 32 Congreso de la FSA, donde los socialistas asturianos asumieron esa reivindicación. Además, sobre el debate dentro del PSOE asturiano sobre este tema, Sánchez se ha mostrado convencido de que Adrián Barbón encontrará una "fórmula integradora".

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Así se ha posicionado el secretario general del PSOE en una entrevista concedida a la televisión pública asturiana, TPA, donde se ha posicionado sobre la oficialidad del asturiano. Un tema que ha generado debate político en Asturias después del cambio de postura de la FSA-PSOE. Así, en su 32 Congreso la militancia aprobó respaldar este marco legal para la lengua asturiana.

Las palabras de Sánchez se producen después de que en una entrevista también en TPA, el portavoz del PSOE en la Junta General se mostrara partidaria de realizar una nueva consulta sobre este tema entre la militancia socialista asturiana. Una fórmula que Ferraz parece rechazar.

"Hay que respetar las decisiones de los Congresos, de los compañeros y compañeras", ha sentenciado Sánchez, que se ha mostrado convencido de que el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, encontrará una "formula integradora" sobre el modelo de oficialidad a desarrollar en Asturias.

"Que las culturas y las distintas lenguas o dialectos se puedan reconocer en el marco de las competencias de las distintas comunidades, a mi no me parece un desmérito, me parece una fortaleza y una riqueza de la propia identidad del propio territorio", ha indicado el líder socialista.