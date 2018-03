El MaF lleva al centro cultural MVA una exposición de Rafatal y tres actuaciones durante el mes de abril

25/03/2018 - 16:05

El centro cultural provincial María Victoria Atencia acoge durante el próximo mes de abril, en el marco del MaF, Málaga de Festival, la exposición 'Rafatal: 20 años de Cine', y el 'Ciclo Entrance', que contará con las actuaciones de Christina Rosenvinge, Elle Belga y Marina Gallardo con Hairy Nipples de teloneros.

Así, ambas actividades, que forman parte de la programación del MaF 2018, son el resultado de la colaboración de ambas instituciones, el Festival de Málaga y la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga, han informado desde la institución provincial en un comunicado.

'¡Rafatal: 20 años de Cine!' busca hacer un recorrido que toma como punto de partida su primer trabajo, 'Larga espera, cita corta', y plantea como fin de trayecto el presente de este realizador con el documental 'Navajeros, censores y nuevos realizadores'.

Esto permitirá que el espectador conozca en profundidad cada uno de los títulos de su carrera profesional, profundizando en la poética de cada obra gracias al material expositivo de la obra fílmica del director que ha cosechado cerca de cuarenta premios y se ha exhibido en pantallas de países como Holanda, Italia, Alemania, Suiza e India, entre otros.

Además, se expondrán algunos contenidos especiales como el homenaje a la actriz Terele Pávez, una de sus musas y amigas.Así, el MVA acogerá en su sala de exposiciones esta muestra del 5 al 20 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Por otra parte, la primera actuación del 'Ciclo Entrance' será la de Christina Rosenvinge y, en ella, la artista madrileña presenta su décimo álbum de estudio, 'Un Hombre Rubio', trabajo con el que ha querido revisar y analizar su identidad masculina conformando una obra conceptual cuyo avance, 'Romance de la Plata', es una canción dedicada a su padre.

'Un Hombre Rubio' está compuesto por nueve canciones producidas por ella misma y grabadas en Madrid por Dany Ritcher con los músicos Juan Diego Gosálvez, David T. Ginzo y Manuel Cabezalí. El concierto, que se celebrará el lunes 9 de abril, comenzará a las 21.00 horas y las entradas, que son gratuitas, estarán disponibles desde este lunes.

Por su parte, Elle Belga, el dúo compuesto por José Luis García y Fany Álvarez visita el 'Ciclo Entrance' el martes 10 de abril para presentar en directo 'Euforia', su último trabajo de estudio compuesto por doce canciones minimalistas, introspectivas y cálidas.

Marina Gallardo será la encargada de cerrar el 'Ciclo Entrance' el miércoles 11 de abril con la presentación de su nuevo álbum, 'The Sun Rises in the Sky and I Wake Up', en el que la psicodelia experimental y el dream pop abrigan las canciones que lo componen e incorporará instrumentos a la escena que recrearán en directo los cuidados sonidos que han sido grabados en los estudios 'La Mina' con Raúl Pérez a los mandos.

Antes de su actuación, Marina Gallardo se verá acompañada por los malagueños Hairy Nipples, que actuarán de teloneros con el espectáculo 'Trailers y Contracultura', que rinde homenaje al cine de contracultura de los años 60 y 70 y, por otro lado, los tráileres de las películas.

El cine de contracultura de esta época histórica no solo refleja una juventud que se rebelaba contra la sociedad a través de la violencia, las drogas o el sexo, sino que además la música era, en la mayoría de los casos, un elemento catalizador de esta energía de la generación del baby-boom.