Sindicatos de justicia irán este lunes a negociar con la Xunta, que "no confirma ni desmiente" si los recibirá

25/03/2018 - 16:58

El comité de huelga llama a los trabajadores a manifestarse ante la Xunta como muestra de apoyo en las negociaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos pretenden este lunes, día 26 de marzo, volver a sentarse a negociar con la Xunta para poner fin a la huelga indefinida en la justicia gallega después de que los trabajadores avalasen, en una votación secreta y en urna, rebajar la exigencia salarial de los 190 euros más al mes para todos los cuerpos.

No obstante, según fuentes consultadas por Europa Press, el Gobierno gallego "no confirma ni desmiente" si recibirá a los sindicatos y, en todo caso, reitera que no realizará una nueva oferta de subida salarial para los trabajadores.

Así, las posturas de ambas partes permanecen todavía aún muy alejadas, toda vez que la Xunta no tiene intención de moverse de última propuesta efectuada en la última reunión, en la que ofreció una nueva alza no lineal y por cuerpos. Así, ofertó 135 euros al mes para los forenses, 133 para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio, propuesta que los sindicatos ven "insuficiente".

En concreto, después de que el comité de huelga, en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xutiza-CUT, FeSP-UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO., solicitase por registro mantener una nueva reunión a las 11,00 horas en San Caetano, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, respondió que si la intención de las organizaciones sindicales es "que exista una nueva prepuesta" por parte de la Administración autonómica "esta no se producirá" y que, por tanto, la comparecencia de la Xunta en el encuentro "no tendría objeto".

Además, en la respuesta remitida al comité de huelga, el director xeral insiste en que la disposición de la Xunta quedó clara en su "objetivo de cerrar la huelga". En este sentido, recuerda que mantuvo "15 reuniones" con los sindicatos, que formuló "ocho propuestas" de subida salarial" o que "dio cumplimiento al acuerdo parlamentario adoptado en su día".

"Se comprometió la aplicación de las subidas ya en el año 2018 y se concretó una propuesta que, unida a la subida anunciada por el Gobierno central (que también pagará la Administración autonómica), supone un incremento salarial del 14% y garantiza que los trabajadores de justicia queden siempre por encima de la media estatal", incide.

POSTURA DE LOS SINDICATOS

Por su parte, fuentes del comité de huelga señalaron a Europa Press que irán "sí o sí" al encuentro del próximo lunes al considerar que es en ese foro en donde la Xunta debe trasladar su postura y "no a través de los medios de comunicación".

Y es que los sindicatos censuran que tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el vicepresidente, Alfonso Rueda, "intentasen aprovechar la votación realizada el pasado miércoles" --en la que avalaron que rebajar la exigencia mínima salarial de 190 euros-- para "vender que el resultado significa que el colectivo acepta su última oferta".

Además, advierten de que, si la intención de la Xunta es "no mover ficha", analizarán tomar distintas medidas. De hecho, este sábado hicieron un llamamiento a los trabajadores para movilizarse el lunes ante San Caetano con el objetivo de para mostrar su apoyo al comité de huelga en las reuniones.

Con este fin, los sindicatos también han facilitado a los trabajadores un escrito para trasladar a la Xunta. El objetivo es que hagan constar que "rechazan" la oferta presentada por el Gobierno gallego en la reunión del 19 de marzo.