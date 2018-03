PSOE cree que el alcalde de La Línea debería haber "pospuesto" su viaje a Bruselas porque "no era necesario"

25/03/2018 - 18:48

El secretario general del PSOE de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Chacón, ha señalado este domingo que, si él hubiera estado en el lugar del alcalde linense, Juan Franco (La Línea 100x100), "habría pospuesto" el viaje que el regidor ha realizado a Bruselas, ya que "no era necesario".

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Así lo indica el dirigente socialista en un comunicado en el que apostilla, no obstante, que "no es malo que se hable en positivo" de La Línea, y se muestra "absolutamente convencido de que esa ha sido la intención" del alcalde, pero opina que el viaje a la capital belga "no era necesario".

En esa línea, indica que, "el mismo día que iniciaba su viaje, se producía una buena noticia para La Línea, el acuerdo de la Unión Europea y el Reino Unido por el que el periodo transitorio del 'Brexit', desde la fecha de la salida de la Unión Europea del Reino Unido, se aplicaría a Gibraltar, proceso que nos daría más tiempo a La Línea y Gibraltar para estrechar lazos de cooperación entre ambas comunidades".

Además, "al mismo tiempo se reconocían los derechos de los trabajadores transfronterizos de toda la UE que trabajan en el Reino Unido, que incluyen evidentemente a los trabajadores de Gibraltar", según destaca el representante del PSOE de La Línea.

Según Chacón, el alcalde debería haber ido "a la calle Génova 13" de Madrid, sede del PP, "para hacerles entender a sus socios de gobierno municipal que, antes de ejercer el derecho a veto sobre los acuerdos del Brexit respecto a Gibraltar, pensasen en La Línea, meditasen de la catástrofe para nuestra ciudad con un 'Brexit' duro, reclamasen medidas concretas y calendarizadas para nuestro pueblo".

Desde el PSOE agregan que el alcalde podría haber realizado "los días 20 y 21 de marzo un viaje más corto y cruzar la verja e intentar dialogar con las autoridades gibraltareñas; hacer del 'Brexit', en vez de un conflicto, una oportunidad".

Además, el líder del PSOE linense apunta que, el pasado jueves día 22, cuando el alcalde "regresaba de Bruselas, podría haber estado en el Parlamento andaluz, donde se debatió una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad por toda la Cámara, donde se pedían y concretaban medidas especiales para el Campo de Gibraltar".

"Es allí donde el Franco tenía que haber estado para reivindicar la singularidad de La Línea y hacer visible que es nuestro pueblo el que más ha sufrido en la comarca por las políticas del Estado respecto a Gibraltar", ha aseverado el representante socialista.

El secretario general del PSOE de La Línea cuestiona la importancia de la posible creación de "una Red Europea que de forma rimbombante (el alcalde) ha bautizado como Ciudades afectadas por el Brexit", al respecto de lo cual pide más concreción y opina que, "para que un problema no se solucione nunca, no hay más que crear una comisión que estudie dicho problema".

El representante socialista concluye expresando el respaldo de su partido a "la iniciativa que en su día hizo el Grupo Transfronterizo de crear una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT)", y aboga por "un pacto institucional" que vincule "al Gobierno central y a la Junta de Andalucía respecto a la creación de esta Agrupación", señalando que, "en esto, la unidad política, el consenso y el acuerdo es imprescindible".