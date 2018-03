La Comisión Ejecutiva del PSOE-M exige a Cifuentes "ejemplaridad y ética política"

26/03/2018 - 11:39

Franco: "Hay responsabilidades políticas de la presidenta y no tiene que desviar el foco a la Universidad ni a los empleados públicos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Ejecutiva del PSOE-M se ha reunido este lunes para debatir sobre la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y le han pedido "ejemplaridad y ética política" y que no desvíe "el foco a la Universidad ni a los empleados públicos".

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, tras rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido, a la que ha asistido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado que este encuentro se ha mantenido para analizar la situación creada en la Comunidad "con el penúltimo o último escándalo porque cada día" hay "una nueva situación preocupante para las instituciones madrileñas".

Así, Franco ha insistido en que es necesario que la presidenta autonómica vaya a comparecer en sede parlamentaria para que dé las explicaciones pertinentes sobre las notas de su máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

De hecho, este lunes a las 11.30 tendrá lugar una reunión de Junta de Portavoces extraordinaria para dirimir qué día debe celebrarse el Pleno extraordinario para que Cifuentes pueda comparecer en la Asamblea de Madrid, el 27 de marzo (como proponen los socialistas) o el 4 de abril (como plantea Podemos).

"En función de las explicaciones que dé, los socialistas diseñaremos nuestra estrategia futura, pero teniendo en cuenta los intereses del conjunto de la ciudadanía. Actuaremos en función de los intereses generales de los ciudadanos, esa va a ser nuestra hoja de ruta, nuestra forma de actuar, vamos a actuar con determinación pero queremos que dé las oportunas explicaciones en sede parlamentaria", ha sostenido el secretario general madrileño.

Por su parte, Lastra ha asegurado que durante la reunión han debatido sobre las supuestas "irregularidades de la formación académica de la presidenta de la Comunidad. "Nos preocupa mucho. El PP no puede seguir menospreciando a la ciudadanía de Madrid, el PP ha hecho de la corrupción una forma de estar en política", ha criticado la vicesecretaria general del partido.

Así, ha incidido en que la dirigente autonómica, "no es capaz de hacer frente a los indicios de irregularidades". A su juicio, "cualquier persona y responsable público en la situación de la presidenta habría podido dar pruebas concluyentes de lo que están diciendo y no lo ha ha hecho y no ha aportado pruebas.

"Creemos que es muy probable que sea porque no las tiene - las pruebas-- , no han convencido a nadie las explicaciones que ha dado y no sólo han servido para sembrar nuevas dudas que siguen sin respuesta.Sabemos que va a dar una rueda de prensa por plasma emulando a su líder sin aceptar preguntas, se trata de una conducta impropia de una responsable política con un cargo tan importante. La imagen de la universidad se encuentra comprometida, daña a los que han estudiado, estudian y han trabajado y trabajan en esta Universidad", le ha espetado Lastras a la dirigente madrileña.

Así, al igual que el secretario general del PSOE-M, Lastras ha coincidio en que la presidenta debe comparecer en la Asamblea y "aclarar todas las dudas que existen" y "dé explicaciones reales" y "veraces" que se le están pidiendo. "Pedimos que comparezca cuanto antes, ejemplaridad y ética política", ha añadido.

MOCIÓN DE CENSURA

Este lunes, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha afirmado que existe una posibilidad de que su partido presente una moción de censura contra Cifuentes, postulándose como candidato si se ejecuta dicha iniciativa.

A este respecto, la vicesecretaria general del PSOE ha aseverado "que no se descarta nada, sobre moción de censura, pero lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones y aclarar si lo que esta saliendo en los medios es cierto o no".

Por su parte, Franco ha insistido en que es necesario que la dirigente autonómica dé explicaciones en sede parlamentaria primero, y, después, en función de las explicaciones "junto con el grupo parlamentario" decidirán lo que hay que hacer, pero ha asegurado que el PSOE "va a actuar con determinación y no descarta nada, ningún escenario", ya que tienen el candidato "para una hipotética moción de censura".

Por último, el secretario general socialista de Madrid ha pedido a la presidenta regional que "tiene que dejar de culpabilizar a los empleados públicos".

"Cuando se le pidió documentación de las actas del Canal de Isabel II, y el juez la autorizó, se culpabilizó a un empleado público, ahora intenta poner el foco en alguna universidad pública.

Aquí hay responsabilidades políticas de la presidenta y tiene que desviar el foco a la Universidad ni a los empleados públicos", ha concluido Franco.