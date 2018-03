El Gremi d'Hotels se desmarca de la subida de la tasa turística y del IBI que propone Barcelona Global

26/03/2018 - 11:41

Pide combatir alojamientos ilegales y estudiar implicar otros actores en la tasa turística

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

EL Gremi d'Hotels de Barcelona ha asegurado este lunes que se desmarca de las propuestas lanzadas por Barcelona Global la semana pasada, que incluyen aumentar la tasa turística y revisar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los edificios completos de apartamentos.

Ha destacado en un comunicado que Barcelona Global no representa a los hoteleros ni al gremio, y ha rechazado la posibilidad de subir la tasa turística y también el IBI de edificios de apartamentos, porque "es una medida que actúa en contra de aquellos actores que lo hacen bien".

El gremio ha pedido un "enfoque más realista" sobre los problemas que perjudican la coexistencia con el turismo en la ciudad, como identificar la ilegalidad vinculada a alojamiento turístico, que asegura que es el "principal problema" que afecta a los ciudadanos en este ámbito.

Ha criticado que esta acción de Barcelona Global "ha podido transmitir una sensación de ruptura en el lado empresarial sobre el objetivo de combatir la ilegalidad, un hecho que en ningún caso se corresponde con la realidad".

MÁS ACTORES

Sobre la tasa turística, ha criticado que en este aspecto sólo se plantea la implicación del sector hotelero, por lo que ha reclamado que se contemple la de otros sectores y actividades industriales y económicas muy favorecidas por el turismo, "que tienen margen de colaboración y actualmente no lo están haciendo".

Ha pedido que los recursos provenientes de la tasa se destinen exclusivamente a promoción turística, y no a proyectos que no benefician al conjunto socioeconómico de la ciudad, y ha sostenido que no se puede plantear un aumento de la tasa "si actualmente se desconoce dónde van destinados los recursos que reciben y gestionan los municipios".

Sobre la posibilidad de subir el IBI de viviendas de uso turístico en edificios completos, ha insistido en que la medida iría en contra de los actores que operan correctamente, por lo que ha reclamado propuestas "contra aquellos que no actúan bien y que generan una afectación más grave sobre los ciudadanos".

Ante la propuesta de equiparar las condiciones laborales entre trabajadores internos y externos en los hoteles, ha asegurado que el sector del alojamiento turístico catalán ya actuó por iniciativa propia a principios de 2017, con un acuerdo con la parte sindical y un periodo de adaptación, y ha añadido que el gremio "confía en que el resto de sectores y administraciones presenten un grado de implicación similar en este asunto".