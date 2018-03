El pino del Retiro se revisó el jueves y no había fisuras: "No se puede prever este tipo de caída porque no da señales"

26/03/2018 - 12:22

El pino piñonero que se desplomó sobre un niño de cuatro años en el parque del Retiro causándole la muerte el pasado sábado había sido revisado por última vez el jueves 22 de marzo, una inspección en la que los técnicos municipales comprobaron que no se había producido movimiento alguno en el cepellón ni presentaba ramas rotas ni fisuras en el árbol. "No fue un problema de árbol, no se puede prever este tipo de caídas porque el árbol no da ninguna señal", ha destacado la directora general de Aguas y Zonas Verde del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz García San Gabino.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Se habían hecho todas las revisiones del árbol, no se podía hacer más", ha indicado. El pino volcó, "no se tronchó", por el viento, que lo "arrancó del suelo", ha señalado San Gabino. "No fue un problema de árbol, no se puede prever este tipo de caídas porque el árbol no da ninguna señal", ha señalado.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha declarado que el riesgo cero no existe. El pino estaba en una zona terriza, tenía 53 años y 15 metros de altura.

((Habrá ampliación))