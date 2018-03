MÉS per Menorca pide al Govern que reclame la liberación de los "presos políticos"

26/03/2018 - 13:13

MÉS per Menorca ha pedido este lunes al Govern que reclame la liberación de los "presos políticos" catalanes y "el restablecimiento de las garantías democráticas para que los exiliados puedan regresar".

MENORCA, 26 (EUROPA PRESS)

"Ya no vale mirar hacia otro lado. La acción y la inacción en la represión de los derechos políticos van de la mano y frente a esto ningún gobierno legítimo debe callar, y menos un gobierno de izquierdas como el de Baleares", ha dicho el diputado menorquinista Nel Martí.

"MÉS per Menorca firmó los Acords pel Canvi con el PSIB para dar estabilidad al Govern, juntamente con Podemos y MÉS per Mallorca, pero este compromiso con Menorca y las Islas no puede servir para silenciar la posición menorquinista frente a la vulneración de los derechos humanos, civiles y democráticos que sufren los políticos y líderes civiles soberanistas de Cataluña", han indicado.

La formación ha considerado que la detención de Carles Puigdemont y el envío a la prisión "incondicional e incomunicada" de los políticos catalanes, son "actos abusivos que demuestran el deterioro de las libertades públicas y los derechos fundamentales del Estado".

"La represión sobre las instituciones políticas catalanas, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general se ha hecho insostenible y se han atravesado todos los límites de control de las libertades que deben presidir un estado democrático de derecho", han añadido.

"MÉS per Menorca está con el pueblo de Cataluña, con la democracia y con las libertades. Y queremos exclamar bien claro y fuerte que no compartimos en absoluto la posición del PSOE, del PSC, ni tampoco del PSIB", han concluido.