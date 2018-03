Aguilera (PSOE) reclama medidas integrales y no solo "parches" para solucionar el problema del Mar Menor

26/03/2018 - 13:44

La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha reclamado este lunes medidas integrales para solucionar el problema del Mar Menor y "no solo parches".

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto durante la jornada de trabajo que mantiene este lunes sobre el Mar Menor, que ha comenzado con una reunión en la Asamblea, en la que han estado presentes el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López; la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver; la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; diputados regionales, el senador Francisco J. Oñate y el portavoz del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa.

Así, ha criticado la "falta" de transparencia de los gobiernos de Mariano Rajoy y de Fernando López Miras con este tema y ha calificado de "inaudito" que se tengan que conocer las acciones del Gobierno de España y del Ejecutivo regional a través de las preguntas que se hacen en Bruselas. "Esta forma de actuar dice poco de estos gobiernos, cuando lo normal es que dieran respuesta desde aquí", ha incidido.

Aguilera se ha quejado de la opacidad de los gobiernos del PP, "porque no dan respuesta a las cuestiones que se les plantean". En este sentido, ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista en Bruselas ha llevado a cabo diversas iniciativas para conocer las actuaciones que realizan en la Región "sin resultado".

Y es que, ha reprobado, "no se responsabilizan de la propuesta de realizar una ley integral para el Mar Menor; no sabemos nada del desarrollo de la iniciativa europea del ITI, no demuestran voluntad política de colaborar con el resto de partidos. Pinta mal".

Aguilera, que ha dejado claro que velarán desde la UE por el Mar Menor, ha reconocido que es sabido que "hay cierta recuperación cuando se corta la entrada de nutrientes, lo que es positivo, pero es débil y cogida entre alfileres, por lo que la preocupación sobre la situación de este entorno singular de cara al futuro sigue ahí".

Por ello, propone que se tomen medidas integrales, no solo decisiones "puntuales". "Hay una presión urbanística, agrícola y turística sobre un ecosistema singular que se ha prolongado durante décadas y eso solo puede abordarse desde una perspectiva global", indica.

En esta cuestión, ha subrayado, "no hay malos ni buenos. Se ha acusado al sector agrícola, pero hay que tener en cuenta que este sector ha hecho lo que se le ha permitido hacer, como ha pasado con los desarrollos urbanísticos y los turísticos; estos sectores han ido creciendo al ritmo que los han apoyado las instituciones".

En su opinión, "no se pueden seguir tomando decisiones urbanísticas puntuales por parte de los ayuntamientos, por buena que sea su gestión".

De forma que "si queremos sostenibilidad en la laguna y que vuelva a ser única, transparente y singular hay que hacerlo con una mirada integral, que abarque a todos los sectores. Esa es la obligación del Gobierno regional y de España, que tiene que responder ante Bruselas".

Clara Aguilera se ha referido al decreto ley sobre medidas urgentes para el Mar Menor, que considera "insuficiente, porque solo abarca medidas agrícolas" e insiste que "hay que realizar una gestión integral, tal y como se ha solicitado por parte de la Comisión Europea, para que tenga carácter definitivo".

Durante la jornada de hoy, además de la reunión en la Asamblea Regional, la eurodiputada y el resto de los dirigentes socialistas han visitado la finca de Tomás Ferro, donde se llevan a cabo pruebas experimentales para la recuperación del Mar Menor; y han dado un paseo en barco por el Mar Menor para comprobar el estado de la laguna.

La jornada terminará esta tarde con una reunión con representantes de los municipios afectados por la situación del Mar Menor, en Los Alcázares.