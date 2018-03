Podemos resta importancia a cumplir el déficit porque forma parte de "la política de austeridad y recortes"

26/03/2018 - 13:44

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha restado importancia este lunes a los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, que ponen de manifiesto que las comunidades autónomas redujeron su déficit y las corporaciones locales presentaron un superávit. Según ha dicho, su formación no celebra estos datos porque forma parte de "la política de austeridad y recortes" del Gobierno.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto, Andalucía ha registrado un déficit de 335 millones de euros a cierre de 2017, frente al déficit de -1.037 millones registrado en el mismo período del año anterior, por lo que el déficit andaluz ha pasado de constituir el 0,69 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz registrado en 2016 al 0,22 por ciento del PIB registrado a cierre de este año, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

"Nunca nos vamos alegrar de cumplir el déficit porque, de alguna forma, es política de austeridad y de recortes contra el servicio público que defiende el PP", ha insistido Pérez Ganfornina, en una rueda de prensa este lunes en Sevilla.

Así, ha asegurado que, lejos de alegrarse de los datos en cuestión, su formación lo que celebraría serían "las políticas que se hagan para defender los servicios públicos".

Pérez Ganfornina ha insistido en que los andaluces y los españoles "saben que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no regala nada" y "no es verdad lo que dice" porque "ahora sale a decir a los ayuntamientos que pueden gastar el superávit" pero la realidad es que "no liberan nada" porque ese dinero "es de los ayuntamientos".

"No regalan nada, son los mismos que han aplicado la lógica de asfixia económica a los ayuntamientos y las comunidades", ha dicho.

Con todo, ha insistido en que "no hay nada que aplaudir" a la política de Montoro porque "con la política del déficit público nunca se saldrá de la crisis".

Sobre esto, ha explicado que mantener el sistema del cumplimiento del déficit es "acostumbrarse a tener servicios públicos con menos financiación" por lo que, según ha remachado, que el Gobierno "no cuente con Podemos para aplaudir políticas de austeridad y recortes".

Por último, ha afirmado que para una salida real de la crisis "hace falta más autonomía", un marco fiscal "progresivo" y "políticas de cambios estructurales para romper con la austeridad y salir de la crisis recuperando derechos" y no "aplaudiendo a los recortadores".