La Junta, el Ayuntamiento y Telefónica inauguran el centro 'El Patio' para albergar hasta 40 emprendedores

26/03/2018 - 13:54

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, Javier Carnero; la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), y el director de Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, han inaugurado 'El Patio', el cuarto espacio de trabajo colaborativo de la iniciativa 'Andalucía Open Future'.

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

El centro, con capacidad para albergar hasta 40 emprendedores, abrirá sus puertas el próximo mes de mayo para acelerar hasta ocho empresas.

Según han explicado este lunes los representantes institucionales a los periodistas, la apertura del centro es el resultado de la adhesión del Ayuntamiento al convenio marco suscrito por la Junta de Andalucía y Telefónica para impulsar el emprendimiento de base innovadora en la región.

Se trata del cuarto espacio que la iniciativa 'Andalucía Open Future' abre en Andalucía tras la puesta en marcha de los centros ubicados en Sevilla, Málaga y Almería. Estos centros facilitan todas las herramientas y servicios a los emprendedores para que sus 'startups' crezcan y se hagan competitivas en el mercado.

Durante los ocho meses que dura el programa de aceleración, las empresas seleccionadas para entrar en 'El Patio' contarán con alojamiento gratuito y acceso a formación, asesoramiento especializado en la elaboración de sus planes de negocio, apoyo a la comercialización, 'marketing' y venta de productos y servicios.

Además, se beneficiarán de las ventajas y conexiones que les propicia el ecosistema de emprendimiento puesto en marcha por la Junta de Andalucía, Telefónica y el Consistorio para establecer contacto con potenciales inversores, cliente y socios a través de su participación en foros y eventos estratégicos.

Las empresas interesadas en solicitar una de las ocho plazas que la actual convocatoria destina al programa de aceleración de 'El Patio' tienen de plazo hasta el día 23 de abril. A ella, podrán presentarse 'startups' de todos los sectores, pero el centro se orienta especialmente a la tecnología aplicada al ámbito de la salud ('eHealth'), al sector agroalimentario ('food-tech') y al patrimonio ('www.andaluciaopenfuture.org/reto').

LA RED DE CENTROS

Con la inauguración de 'El Patio', la red de centros 'Andalucía Open Future' está conformada por cuatro centros de 'crowdworking': 'El Cubo', ubicado en el Parque Científico Tecnológico Cartuja de Sevilla; 'La Farola', ubicada en el espacio de Tabacalera de Málaga, y 'El Cable', ubicado en el centro de Almería.

Hasta la fecha, 131 empresas han sido admitidas a participar en la metodología de aceleración del programa, lo que representa la participación de alrededor de 650 emprendedores. Todas estas 'startups' pertenecen a ámbitos de actuación diferentes: 'e-Health', cultura, 'smartagro', contenidos digitales, 'Smart cities', 'big data', realidad virtual, etc.

Del total de empresas aceleradas, 68 están facturando y 43 han recibido inversión privada e incluso financiación bancaria. En total, más de 40 mentores distribuidos entre todos los centros 'Andalucía Open Future' apoyan y asesoran a las 'startups' durante sus procesos de aceleración.

Cabe resaltar que 'Andalucía Open Future' es una iniciativa de apoyo al emprendimiento basado en la innovación impulsada por Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y Telefónica en virtud del convenio suscrito en 2014 entre la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, y el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, por aquellas fechas.

El objetivo es que este programa se convierta en una oportunidad de acelerar de manera significativa la creación de empleo y el desarrollo económico en la comunidad, fomentando la creación de un mejor entorno para que las empresas de base innovadora puedan nacer, crecer y desarrollarse en condiciones óptimas.

PETICIÓN DE "EMPLEO MÁS ESTABLE"

Entretanto, el consejero de Empleo ha insistido en pedir "la derogación de la reforma laboral" después de ser preguntado sobre datos de empleo en Semana Santa, porque "se seguirá en los estadios de empleo temporal, con subidas y bajadas, siempre y cuando se tenga esta reforma laboral que permite este tipo de contrataciones, que muchas veces son por horas".

Al respecto, ha comentado que "en estas fechas es lógico y normal que aumente el empleo y el sector servicios en todas las ciudades de Andalucía donde la Semana Santa tiene un tirón suficiente como para que haya más contrataciones", si bien ha solicitado "tener una localización de empleo mucho más estable y más consolidada".

Mientras, la alcaldesa ha informado de que el día 3 de abril se va a celebrar en 'El Patio' un encuentro con la empresa IBM para "hablar de todo lo que significa la digitalización en el espacio agroalimentario".

Asimismo, Ambrosio ha defendido que "en la ciudad ya no se habla de recortes y limitaciones, sino de nuevas oportunidades, fundamentalmente para el talento de mucho jóvenes bien formados y que necesitan este espacio", de ahí que haya hecho "un llamamiento ante el no por el no de algunos grupos políticos", a quienes les ha pedido que "arrimen el hombro".