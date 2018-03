El PSIB remarca que la Ley de memoria democrática garantizará "por primera vez" derechos a víctimas de la dictadura

26/03/2018 - 13:52

La diputada del PSIB y coordinadora de la Ley de Memoria y Reconocimiento democrático, Sílvia Cano, ha dicho que esta norma, que se aprobará este martes en el Parlament, garantizará "por primera vez" en Baleares "derechos a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil" y servirá para que la Cámara autonómica condene "la dictadura franquista como premisa básica para restaurar la memoria de las víctimas".

PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Cano ha explicado que la ley cuenta con una disposición adicional donde se garantiza que cuente con "recursos materiales, económicos y personales" para garantizar su "correcto desarrollo".

Asimismo, ha dicho que no plantean rebajar el régimen sancionador --como ha solicitado el PP-- porque se corresponde al que hay "en otras comunidades autónomas". "No devaluaremos ni mutilaremos el régimen sancionador porque si no, la ley se convierte en papel mojado", ha dicho.

Entre otras materias, la ley declarará "nulos de pleno derechos" todos los juicios y sentencias del Franquismo en base a la normativa actual en "base al ordenamiento jurídico vigente nacional e internacional".

Por otro lado, la portavoz del PSIB, Bel Oliver, ha criticado "la falta de proyecto del PP en la Islas" y sus distintas posiciones sobre los mismos asuntos --REB, descuento del 75% para vuelos en Baleares-- en diferentes instituciones.