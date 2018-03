La Junta sigue trabajando "con la mejor voluntad" para poner en marcha el tranvía

26/03/2018 - 14:17

La Junta de Andalucía sigue trabajando "con la mejor voluntad" para poner en marcha el tranvía de Jaén y ha hecho un llamamiento para "no distraer con elementos que no son sustantivos" en ese objetivo.

JAÉN, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado este lunes el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, durante la visita que ha realizado al casco histórico de la capital y a preguntas de los periodistas sobre el estado de las negociaciones para explotar este sistema de transporte, que sólo ha circulado en pruebas desde que concluyó su implantación en 2011.

Ha recordado que "el último pronunciamiento de forma contundente lo hizo la presidenta de la Junta", Susana Díaz, hace unos días en Jaén al anunciar que se le otorgará el interés metropolitano, al tiempo que ha indicado que la sentencia que anula el PGOU jiennense "para nada es un elemento que pueda distraer la atención" de la puesta en funcionamiento del tranvía.

"Y en eso estamos trabajando, tenemos el compromiso de llevar a Consejo de Gobierno la declaración de interés metropolitano en un plazo breve, un mes. Y, por tanto, estamos estudiando todas las sugerencias que el Ayuntamiento planteó derivadas del informe del Tribunal de Cuentas con la mejor voluntad", ha asegurado.

En este sentido, López se ha mostrado convencido de "llegar a una solución que permita que esa inversión pública acabe estando al servicio de los ciudadanos". Y ello, según ha añadido, a pesar de ciertas declaraciones a las que prefiere no prestar atención porque "no hay distraer sobre elementos que no son sustantivos".

Se ha referido de esta forma al diputado 'popular' Javier Calvente, quien afirmó que el Ayuntamiento "no tiene capacidad para asumir ningún porcentaje de la explotación" del tranvía. El consejero ha precisado que es "un representante del PP" que "no tiene nada que ver" con el Consistorio.

"Quiero pensar y estoy convencido que esa opinión no es la del alcalde ni la de la Corporación municipal y reproducen seguramente esquemas pasados. No sé si alguien tiene interés en agitar las aguas. Confío en que la hoja de ruta que nos hemos planteado no sea una hoja que se pueda abortar de ninguna manera", ha subrayado.

Para el titular de Fomento y Vivienda, los elementos están ya sobre la mesa y se está "haciendo todos los esfuerzos posibles" para ver en funcionamiento este sistema de transporte en la capital jiennense.

"Cuando se plantea que Jaén necesita inversiones, ciertamente necesita muchas más cosas, pero cuando hay una inversión tan potente como ésta lo que no tiene sentido es que estemos mirando melancólicamente sobre ella sin que se saque el rendimiento social para el que se ha invertido. Por tanto, confío en que vamos a ponerlo en marcha sin ninguna duda", ha concluido.